Meram’da gençlere 15 Temmuz ruhu aşılanıyor

Sınıf öğrencilerine yönelik Başkent Ankara’ya gezi düzenleniyor.

Meram Belediyesi tarafından düzenlenen, ilçe genelinde öğrenim gören 11. Sınıf öğrencilerine yönelik, “15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesi kapsamında Ankara’ya götürülen öğrenciler 15 Temmuz ruhunu yerinde yaşıyorlar. Proje kapsamında Meram’da öğrenim gören 11. Sınıf öğrencileri YHT ile Ankara’ya götürülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Cami, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Anıtkabir ve Ankara Kalesi’ni görme imkanı elde ediyor.

“O ruhu mekansal anlamda öğrencilerimize yaşatmamız gerekiyordu”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, Aziz milletimizin imanın, inancının ve kararlılığının test edildiği 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin gençlerin zihninde sürekli diri tutulması adına “15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesini gerçekleştirdiklerini ifade ederken “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde 11. Sınıfta bulunan yaklaşık 4 bin 500 öğrencimizi Yüksek Hızlı Tren ile Ankara’ya yolcu ediyoruz. Çünkü dinini, dilini, tarihini mukaddesatı uğruna vermiş olduğu mücadeleyi unutan, gençlerine aktaramayan toplumlar küresel güçlerin avı olmaya mahkumdurlar. Bizim 1000 yıllık kadim geçmişimizdeki mücadeleleri gençlerimize aktarmamız, bu mekanları göstermemiz lazım. 15 Temmuz’da her türlü kirli ittifaka, ihanet odaklarına karşı mecliste vekillerimiz direndi. Gazi Meclisimiz, Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz bombalandı. Genelkurmay Başkanlığımızın önünde bir çok hadise yaşandı. Özellikle demokrasinin iradesine karşı yapılan bu hain girişimi gençlerimize mekansal anlamda ruhunu yaşatmamız gerekiyordu” şeklinde konuştu.

“Bu harp sahasında mücadelemiz devam edecek”

Türk Milletinin zor bir coğrafyada yaşadığını belirten Başkan Toru, “Ülkemiz adeta bir define sandığı ve 1000 yıllık harp sahası. Bu harp sahasında mücadelemiz devam edecek. Özellikle gençlerimizin zihinlerini kiraya vermemesi ve geçmişteki hadiselerden ders çıkarması, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkması için bu tür çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ankara, milli direnişin simgesi oldu. Gençlerimizi o gecenin izlerini yerinde görmeleri Ankara’ya götürdük. Ülkemizin, devletimizin, milletimizin bekası için gençlerimiz bizim umudumuz. Bu vesileyle hain kalkışmanın yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitlerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum. Gazilerimize de Rabbim hayırlı ömürler versin. Gençlerimizi onların açtığı yolda güzel ve aydınlık bir gelecek bekliyor” dedi.

“Darbe teşebbüsünün kalıntılarını yerinde gördük”

Ankara gezisi dönüşünde öğrenciler, Ankara’da yaşadıkları duygu ve izlenimlerini kağıda döktüler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme imkanı bulan öğrencilerden biri mektubunda, “Şu an çok mutluyum. Düzenlediğiniz gezi ile tarihimizi ve darbe teşebbüsünün kalıntılarını yerinde gördük. Ve biliyor musunuz? Sayenizde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı gördük. Her şey için teşekkürler” Bir başka öğrenci ise gerçekleştirilen gezi ile vatanın değerini tekrar anladığını belirtirken mektubunda, “Bu gezi sayesinde bize bunları yaşatan Meram Belediyesi, kalplerde en güzel yerdedir” cümlelerine yer verdi.

“İlk defa şehir dışına çıktım”

Öğrencilerden bir diğer ise ilk defa şehir dışına çıktığını ifade ederken yazdığı mektupta da “Bugün benim için hem özel, hem de güzel bir gündü. Hayatımda ilk defa şehir dışına çıktım ve ilk defa Yüksek Hızlı Tren’e bindim. Ankara’ya gitmeyi çok istiyordum. Bugün bir hayalim gerçekleşti ve çok mutluyum” cümlelerine yer verdi.

Öğrenciler, mektuplarında 15 Temmuz ruhunu yerinde yaşadıklarını belirterek Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür etti.