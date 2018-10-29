Meram'da ‘Halk Günleri Buluşmaları'na yoğun ilgi

Konya'nın Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru'nun sürekli hale getirdiği ‘Halk Günü Toplantıları' devam ediyor.

Meram Belediyesi hizmet binasında haftalık olarak düzenlenen, vatandaşların istek, temenni, beklenti ve teşekkürlerini ilettikleri toplantılarda Başkan Toru, bu buluşmalar sayesinde, gelen her vatandaşı tek tek dinliyor ve sorunları hızlı bir şekilde çözüp beklentilere anında yanıt veriyor. Halk Günleri' hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Fatma Toru, vatandaşa dokunmak, onlarla doğrudan iletişim kurmak ve sorunlara hızlı çözüm üretebilmek amacıyla toplantılara önem verdiğini belirtti. Vatandaşa dokunamayan hiçbir hizmetin ve siyasi hareketin başarılı olamayacağının altını çizen Başkan Fatma Toru, ‘Halk Günleri' buluşmalarının yerel yönetimlerde katılımcılığı sağlamak ve ortak çözümde buluşabilmenin en güzel yollarından biri olduğunu kaydetti. Görüşmeye gelen vatandaşların isteklerinin anında yanıt bulduğunu ve sorunlara hızlı bir şekilde çözüm üretilebildiği için ‘Halk Gününün' en üst seviyede verimli geçtiğini ifade eden Toru sözlerini şöyle sürdürdü: “Hızlı çözümler sayesinde hem belediyemiz hem vatandaşlar bu görüşmelerden karlı çıkıyor. Eğer bir isteğin olması mümkün değilse neden olamayacağının yanıtını vatandaşımız anında alıyor. Eğer bürokratik engeller sebebiyle vatandaşın işi gecikiyorsa tüm birim müdürlerimiz anında çözüm üretiyor. Bazı talepler anında yerine getirilirken, zaman gerektiren konular için talepler alınıyor ve yetkili birimlerimiz tarafından takibi yapılıyor. Sorun çözüme kavuştuğunda birimlerimiz iletişime geçerek ilgili kişiyi aydınlatıyor.”

“Vatandaş, sadece dert anlatmaya değil teşekkür etmek için de geliyor”

Vatandaşların sadece istek ve dileklerini iletmenin yanında çoğu zaman da başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür etme amacıyla da ‘Halk Günü' buluşmalarını fırsat bildiğini ifade eden Başkan Fatma Toru, “Her fırsatta vatandaşlarımızla birlikteyiz. En yakınından en uzağına hiçbir mahallemizi hiçbir vatandaşımızı ihmal etmiyor, yalnız bırakmıyoruz. Halk günleri hem bizim hem vatandaşımız için başlı başına bir fırsat. Vatandaşımız, yoğun kalabalık içinde anlatamadıklarını burada bire bir görüşmelerde anlatma fırsatı buluyor. Herkesin aynı şartlarda yaşam kalitesine ulaşabilmesi için en iyi iletişim şekillerinden birisi bu görüşmeler oluyor. Biz de onları yine bire bir dinleme fırsatı buluyoruz. Eksiklerimizi, varsa ihmallerimizi, atladığımız ya da unuttuğumuz şeyleri hatırlama, yerine getirme ve vatandaşımızı mutlu etme fırsatı yakalıyoruz. Bu sebeple bu görüşmelerimiz sürecektir” şeklinde konuştu.