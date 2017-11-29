Meram’da halk toplantıları sürüyor

Halk toplantılarının verimli bir şekilde devam ettiğini belirten Meram Kaymakamı Resul Çelik, “Aldığımız kararlarda ve yapacağımız işlerde sizlerin taleplerini göz önünde bulunduruyoruz. Kamu hizmetleriyle ilgili vatandaşlarımızın talepleri, istek ve önerilerini bu toplantılarda almış oluyoruz. Ayrıca kamu güvenliği dediğimiz genel manada mahallelerin güvenliği, okulların güvenliği, çocuklarımızın uyuşturucu vb. kötü alışkanlıklara karşı alınacak tedbirleri bu toplantılarda sohbet havasında ele alacağız. Bu toplantılarda daha çok siz konuşacaksınız, biz de dinleyeceğiz” diye konuştu.

“Uluırmak’ta anlaşma oranı yüzde 100’e ulaştı”

Uluırmak Saka, Uluırmak Ali Hoca ve Fahrünnisa mahallelerinin bir bölümünü kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarında ilk etapta yüzde 100 oranında anlaşma sağladıklarını belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bu bölgenin imar planını da geçen aylarda Büyükşehir Meclisi’nden geçirmiştik. Bu planlar şu anda bakanlıkta. Orda da onaylandıktan sonra ihaleye çıkacağız. Şu anda ihale hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah bahar dönemiyle birlikte temelini atmayı hedefliyoruz. 2 yıllık bir sürede bu kadar büyük bir alanın boşaltılması büyük bir başarıdır. Sürece verdiğiniz destekten dolayı muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aksinne Mahallesi’nde de anlaşma seviyesinin yüzde 90 seviyesinde olduğunu hatırlatan Toru, “Yüzde 10’luk kısımla da anlaşmalarımızı tamamladıktan sonra o bölgeyle ilgili de en kısa sürede ihaleye çıkmayı planlıyoruz. Bu ayki Büyükşehir Meclisi’nden Çaybaşı ve Aksinne Mahallelerinin planlarını da geçirdik. Önümüzdeki haftadan sonra askı süreçleri başlayacak. Askıdan sonra Çaybaşı Mahallesi’ni serbest bırakacağız, kendisi yaptırmak isteyen kendisi yaptıracak” ifadelerini kullandı.

“En büyük planlamayı yapan belediyelerden biriyiz”

Sadece Konya’da değil Türkiye’deki en büyük kentsel dönüşüm çalışmasını yürüten belediyelerden biri olduklarına dikkat çeken Toru, “Toplamda 1,5 milyon metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışması yapıyoruz. 10 bin malik var. Şu anda yeni bir mahalle daha ekleme imkanımız yok. 3,5 yılda 50 milyon metrekarelik bir alanı planlama olayı gerçekten çok kolay bir hadise değil. Şu anda ilçe belediyesi ölçeğinde en büyük planlamayı yapan belediyelerden biriyiz. Sadece imar planlarıyla bitmiyor. Sadece bir yılda 20 milyon metrekarelik alanda da 18. Madde uygulamasını yaptık. Daha önce bu rakam 4 milyon, 5 milyon ve 6 milyon metrekare civarındaydı. Yeni biten alanların da 18’lerini tamamladıktan sonra büyük ölçüde Meram’ın kronikleşmiş problemleri olan imar ve mülkiyet sorunlarını çözmüş olacağız” şeklinde konuştu.

Meram Belediyesi Rabia Spor Merkezi’nde düzenlenen halk toplantısına Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Aksinne, Çaybaşı, Hacıfettah, Sahibiata, Şükran, Dr.Ziya Barlas, Fahrunnisa, Turgut Reis, Uluırmak Ali Hoca VE Uluırmak Saka mahallelerinden muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.