Meram’da haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri haşereyle mücadele çalışmalarını, Sağlık Bakanlığınca yayınlanan ‘Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik’ çerçevesinde yürütüyor. Nisan ayında larva mücadelesiyle başlanan ve şu anda da uçkun mücadelesinin de eklenmesiyle haşereyle mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Larva mücadelesine 1 adet pülverizatör cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan yerlere uygun aralıklarla larva ilacı uygulanmaktadır. Uçkun mücadelesi (karasinek, sivrisinek v.b.) ise 6 adet U.L.V cihazı ile günlük olarak sabah 06.00-10.00 ve akşam ise 18.00-22.00 saatleri arasında iki vardiya şeklinde yürütülmektedir. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında periyodik olarak 7-10 günlük aralıklarla ilaçlama yapılmaktadır. Bu çalışmalara Ekim ayı sonuna kadar devam edilecek ve ortalama 2 bin litre biyosidal ürün ile 200 litre larvasit ürün, tekniğine uygun olarak kullanılacaktır. Haşere ile ilgili şikayetler belediyemizin 444 3 042 numaralı telefona bildirilebilecektir. Halkımızın, özellikle çocukların, hasta ve yaşlıların ilaçların olumsuz etkilerine maruz kalmamaları için ilaçlama araçlarına çok yaklaşmamaları ve kapı ve pencerelerini kapatması hususunda gerekli itinayı göstermeleri önem arz etmektedir. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünce oluşturulan ekiplerce ilçe genelindeki çöp bidonları, konteynerler, pazar yerleri, temizlik hizmetlerinde kullanılan çöp toplama araçlar düzenli olarak ilaçlanmakta ve dezenfekte ediliyor. Park Ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler ise parklar, çocuk oyun alanları, yol kenarları ve diğer ağaçlandırma sahalarındaki ağaçlar ile yeşil alanlarda üreyen haşerelerin ağaçlara ve mahalle sakinlerine zarar vermemesi için çaba sarf ediyor. Meram’da haşereyle mücadele çalışmaları; Veteriner İşleri Müdürlüğünün 7, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 3 ekibi ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün 2 ekibi olmak üzere toplamda 12 ayrı ekiple sürdürülüyor.