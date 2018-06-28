Meram’da haşereyle mücadele çalışmaları sürüyor

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz dönemi geçirebilmesi adına haşereyle mücadele çalışmalarına devam ediliyor.

Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nisan ayında larva mücadelesiyle başlanılan ve şu anda uçkun mücadelesinin de eklenmesiyle haşere ilaçlama çalışmalarına devam edildiği belirtilirken; ”Larva mücadelesine 1 adet pülverizatör cihaz ile haşerelerin üreme alanları olan yerlere uygun aralıklarla larva ilacı uygulanmaktadır. Karasinek, sivrisinek v.b. ilaçlama çalışmaları ise 6 adet U.L.V. cihazı ile günlük olarak sabah 06:00-10:00 ve akşam 18:00-22:00 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir. İlçemizin tüm mahalle, cadde ve sokaklarında periyodik olarak 7-10 günlük aralıklarla ilaçlama yapılmaktadır. Bu çalışmalara ekim ayı sonuna kadar devam edilecek ve ortalama 2 bin litre biyosidal ürün ile 200 litre larvasit ürün tekniğine uygun olarak kullanılacaktır” denildi.

Her alanda ilaçlama çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekipler tarafından ilçe genelindeki çöp bidonları, konteyner ve pazar yerlerinin de ilaçlandığının ifade edildiği açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından parklar, çocuk oyun alanları, yol kenarları, ağaçlar ve yeşil alanlarda haşerelerin halkımıza zarar vermemesi için çalışmalar gerçekleştiriliyor. Haşereyle mücadele noktasında eğitimli ekipler tarafından sürdürülen uygulamamızın Halk Sağlığı Kurumuna bildirimleri yapılmaktadır. Kurum personelleri tarafından belirli aralıklarla denetimler yapılmaktadır. Vatandaşlarımız haşere ile mücadele noktasında isteklerini belirtmek için 444 3 042 No’lu telefondan bize ulaşabilirler” ifadeleri yer aldı.