Meram’da "Hedef daha çok istihdam" toplantısı yapıldı

Toplantıda konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, önemli bir problem olan işsizlikle mücadele noktasında, kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yakın temas kurarak çözüme önemli ölçüde katkı sağladıklarını ifade etti. Toru, bu çalışma ile işsiz insanların işe kavuşmaları için yapılması gerekenleri ve uygulamaya konacak projeleri masaya yatırdıklarını belirtti. Bu noktada sektör temsilcilerinin verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Toru, “Meram Belediyesi, Cumhurbaşkanımızın himayelerinde devam eden Milli İstihdam Seferberliğinin yürekten destekçisi olmaya devam edecektir. Devletimiz milli istihdamın arttırılması için İŞKUR eliyle gerek çalışan gerekse işveren için ciddi destekler sağlamaktadır. Özelde İŞKLUR İl Müdürümüz Emrah Keleş’e de gayretlerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İşsiz kardeşlerimizin meslek sahibi yapılması amacıyla açılacak meslek edindirme kurslarından dolayı Meram Milli Eğitim Müdürümüz Dursun Ali Kaban’a da teşekkürlerimi sunuyor her türlü desteği sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Sektörün en önemli üst kuruluşu olan PERDER’i de katkılarından ve özverilerinden dolayı Başkan Habib Güngör nezdinde tebrik ediyorum” dedi.

İŞKUR Konya İl Müdürü Emrah Keleş ise, “Devletimiz istihdamı arttırmak adına çok ciddi önlemler alıyor ve kaynak ayırıyor. Belki de cumhuriyet tarihimizin en büyük istihdam hamleleri bu dönemde atıldı. Müteşebbislerimiz için avantaj sağlayabilecekleri önemli desteklerimiz var. Meram Belediyesi de sağladığı katkıyla faaliyetlerimizin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor” diye konuştu.

Milli İstihdam Seferberliğine mesleki eğitim kursları açarak katkı sağladıklarını ifade eden Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban ise, Meram Belediyesinin, vatandaşın kolay ulaşabileceği belediye binalarını tahsis ederek kurslara katkı sağladığını hatırlattı.

Meram Belediye Bakanı Fatma Toru’nun marketlerde kendilerini ziyaret edip sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirten PERDER Başkanı Habib Güngör ise, “Devletimizin kurumlarının böyle örnek bir ahenkle çalışması ve sorunların üzerine cesaretle gitmesini takdirle karşılıyorum. Bu örnek işbirliğimizin şehrimiz için önemli katkıları olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Programda İŞKUR yetkilisi Ahmet Garip İŞKUR’un verdiği desteklerle ilgili sunum yaptı.