Meram’da her yönüyle dönüşüm

Meram Belediyesi tarafından yürütülen ve şehre değer katacak olan Dönüşüm Meram Projesi, Şükran, Uluırmak, Aksinne, Küçük Aymanas ve Turgutreis mahallelerinde hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında bölgelerin ilk etaplarında yıkım çalışmaları sona yaklaşırken, planlamalara başlanıldı. Özellikle şehrin kalbi olarak nitelendirilen Şükran Mahallesi’nde yapılan dönüşüm şehir turizmi ve sağlıklı yapılaşma adına büyük önem arz ediyor.

“İnşaat atıkları geriye dönüştürülüyor”

Meram Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Şükran Mahallesi’nde yıkımı gerçekleştirilen binalardaki inşaat atıkları ve moloz yığınları kum ve çakıla dönüştürülerek geri kazanımı sağlanıyor. Elde edilen kum ve çakıllar ise bölgedeki zemine serilerek daha temiz ve düzenli alanlar oluşturuluyor. Ayrıca geri dönüştürülen moloz yığınları, Meram Belediyesi tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarında da kullanılıyor.

“Dönüşümü her yönüyle düşünüyoruz”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Dönüşüm Meram Projesi kapsamında çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, “Başlattığımız kentsel dönüşüm projesi şehrin 100 yılına damga vuracak bir çalışma olacak. Şükran Mahallesi şehrin kalbinde yer alıyor. Burada yaptığımız dönüşümle bölge yeni bir kimliğe kavuşacak ve şehre değer katacak. Bununla birlikte şehrin eski yerleşim yerlerinden olan Uluırmak Ali Hoca, Uluırmak Saka mahallelerimizin ilk etaplarında ekiplerimiz ekonomik ömrünü tamamlayan binaların yıkımlarında sona yaklaştı. Burada da yakında yeni binalarımızın temelini atacağız. Aksinne Mahallesinde yıkım çalışmalarına başlanıldı. Biz dönüşüme her yönüyle bakıyoruz. Bu bölgede yıkımı gerçekleştirilen binaların molozlarını taşıyarak hem zaman kaybı, hem de maddi olarak kayıp yaşamak istemedik. Buradan yola çıkarak ekiplerimiz tarafından bir makine aracılığıyla yıkımı gerçekleştirilen binalardaki inşaat atıkları ve molozlar, kum ve çakıla dönüştürülerek bölgedeki zemine seriliyor. İlk etapta 50 bin tonluk bir malzeme geri dönüştürmeyi hedefliyoruz. Buradan elde edilen kum ve çakılları, ilçe genelindeki yol yapım ve park çalışmalarımızda da kullanacağız” şeklinde konuştu.