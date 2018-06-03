Meram’da ihtiyaç sahipleri Ramazan’da da yalnız bırakılmıyor

Yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olan Ramazan ayında Meram Belediyesi, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen tahkikat sonucu tespit edilen aileler Harmancık Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yardım Merkezi’nde her türlü alışverişlerini yapabiliyorlar.

“Göreve geldiğimizde ilk olarak sosyal yardım merkezini açtık”

Göreve geldiklerinde ilk olarak hizmete açtıkları tesisin Sosyal Yardım Merkezi olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Yıl içerisinde ihtiyaç sahibi aileler merkezimizden faydalanmaktadır. Yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olan ramazanda da bu yardımlarımız artarak devam etmektedir. Harmancık Mahallesi’nde bulunan Sosyal Yardım Merkezimizde giysi, gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerini kapsayan 158 çeşit ürün yer alıyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız ve mülteciler, yapılan tahkikatlar neticesinde 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece olarak sınıflandırılıp 1’inci derecede 241 ihtiyaç sahibi ailemiz yılda 12 kez, 2’nci derecede 761 aile yılda 4 kez ve 3’üncü derecede 960 aile ise yılda 2 kez merkezimizden alışveriş yapmaktadır” diye konuştu.

“Her yıl 7 bin 574 ihtiyaç sahibi faydalanıyor”

Meram’ı kardeşçe yaşanan bir ilçe haline getirmenin çabası içerisinde olduklarını kaydeden Başkan Toru, “Daha önce ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza belirlenen yardım paketleri hediye edilirken şimdi bu merkezde onlar kendi ihtiyaçlarına göre alışverişlerini yapabiliyorlar. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, belediyemizce oluşturulan yardım kartı ile birlikte kartta belirtilen tarihte merkezimizden rahat bir şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar. Her yıl toplam 7 bin 574 ihtiyaç sahibi hemşehrimiz Sosyal Yardım Merkezimizden faydalanıyor” dedi.