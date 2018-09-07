Meram’da ikinci taziye aracı hizmete başladı

Beşikten mezara kadar hayatlarının her evresinde vatandaşlarının yanında olan Meram Belediyesi bugüne kadar, “İyi ki Doğdun Bebek” projesiyle ailelerin mutluluklarına ortak olurken örnek taziye hizmetleriyle de acılarını paylaşıyor. Bu kapsamda belediyenin kendi atölyesinde dizayn edilen taziye otobüsünün ikincisi hizmete sunuldu.

‘Meram Belediyesi, beşikten mezara vatandaşın yanında’ sloganını bir hizmet düsturu haline getirdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “İyi ki Doğdun Bebek’ projemizle ailelerin mutluklarına ortak oluyoruz. Yine ‘Yalnız Değilsiniz’ projemizle de 65 yaşın üzerindeki vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Bugüne kadar Meramlıların, acı tatlı, hüzünlü sevinçli her anında yanlarında olmaya gayret gösterdik. Sevinçlerine ortak olmaya, hüzünlerini paylaşıp hafifletmeye çalıştık. Yine acı günlerinde de vatandaşlarımızın acısına ortak oluyoruz. Bunun amaçla büyük ilgi gören taziye araçlarımızın ikincisini hizmete soktuk” diye konuştu.

"İkinci taziye aracımız da Meramlıların hizmetinde"

Meram Belediyesinin ikinci taziye aracının da ilkinde olduğu gibi kendi atölyesinde özel olarak tasarladığını ifade eden Başkan Toru, “Otobüsün iç düzenlemesi tamamen belediyemizin Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde gerçekleştirildi. Otobüslerimiz hizmet verirken ayrıca yine taziye çadırımızı da vatandaşlarımızın hizmetinde. Cenaze evine yıkama aracı hizmeti, yemek ikramı, çaymatik, masa ve sandalye hizmetlerimizle vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. İlk taziye otobüsümüz yoğun ilgi görünce ikinci otobüs için meclis kararı almıştık. Bu önemli konuda vatandaşlarımızın yanında olmaktan ve hizmetimizi genişletmiş olmaktan dolayı mutluluk yaşıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.