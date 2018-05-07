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07 Mayıs 2018 14:55

Meram’da ilkokul öğrencilerine gezi

Konya’nın merkez Meram ilçesinde ilkokullarda eğitim gören öğrenciler aileleriyle birlikte Tınaztepe Mağaraları, Kuğulu Park ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ni gezdi.

Meram’da ilkokul öğrencilerine gezi

07 Mayıs 2018 14:55


Meram Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen, “Daha İyiye, Daha Güzele Projesi” kapsamında Meram’daki ilkokullarda öğrenim gören yaklaşık 200 öğrenci ile velileri Seydişehir Tınaztepe Mağaraları, Kuğulu Park ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ni gezdi. Proje kapsamında daha önce sağlık yürüyüşü ve kitap okuma etkinliği gerçekleştirilirken bu kez ilkokul öğrencileri Seydişehir Tınaztepe Mağaraları, Kuğulu Park ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii’ni görme fırsatı buldu. Etkinliğe 15 Temmuz Milli Birlik İlkokulu, Ali İhsan Dayıoğlugil İlkokulu, Meram Gödene TOKİ Şehit Yunus Berber İlkokulu, Hasan Sert İlkokulu, Üresinler İlkokulu, Alakova İlkokulu ve Niyaz Usta İlkokulu’ndan öğrenciler, eğitimciler ve öğrenci velileri katıldı.


Yaklaşık 200 kişinin katıldığı gezi programında birlik beraberlik teması ön plana çıkarılırken farklı okullardan gelen çocuklar ve aileleri birbirleriyle tanışma fırsatı buldu. Çocukların dünyasında geniş ufuklar açması hedeflenen gezide öğrenciler tarihi mekanları inceleme imkanı elde etti.




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