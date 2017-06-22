Meram’da Kadir Gecesi coşkusu

Ahmet Şahin ve İstanbul Hafızları ekibinin kıldırdığı Enderun usulü teravih namazından sonra Kadir Gecesi’nin önemi hakkında sohbet eden Meram Müftüsü Sabri Kütükçü, daha sonra hatim duası yaptı. Ahmet Şahin ve İstanbul Hafızları ekibinin Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i şerif ve ilahi ziyafeti, tesbih namazı ve teheccüt namazından sonra sahur ikramı yapıldı. Gecenin dolu dolu yaşandığı program sabah namazının eda edilmesiyle sona erdi.

Kadir Gecesi İhya Programı’na gösterilen teveccühten duyduğu memnuniyeti ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni vatandaşlarımızla birlikte ihya ettik. Öncelikle Enderun usulü teravih namazı kılındı. Daha sonra Meram Müftümüzün sohbet ve duası ile devam eden programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i şerif, ilahiler, tesbih namazı ve teheccüt namazı ile bu geceyi en dolu şekilde değerlendirmeye çalıştık. Kadir Gecesi aynı zamanda değişim ve dönüşüm gecesi. Önümüzdeki bir yıl içerisinde yapacaklarımız, kaderi çizgimiz noktasında çok önemli bir gece. Tüm vatandaşlarımızın gecesini tebrik ediyorum. Rabbim, yaptığımız ibadetleri, kıldığımız namazları ve okuduğumuz Kur’an-ı Kerimleri kabul etsin. Rabbim nice Kadir gecelerinde vatandaşlarımızla huzur, sağlık ve afiyet içinde buluşturmayı nasip eylesin” diye konuştu.