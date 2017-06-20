Meram’da Kadir Gecesi ihya programı

Sekine Hatun Camindeki program; yatsı namazını müteakip Ahmet Şahin ve İstanbul Hafızları ekibinin kıldıracağı enderun teravih namazı sonrası Meram İlçe Müftüsü Sabri Kütükçü’nün sohbet ve duası, Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid ve ilahi ziyafeti, tespih namazı, teheccüt namazı, sahur ikramı ve sabah namazının eda edilmesiyle sona erecek.

Kadir Gecesi İhya Programı’na tüm Konyalıları davet eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Rabbimize sonsuz hamd ve sena ediyoruz. Bir taraftan ramazan ayının sonuna yaklaşmanın hüznünü, diğer taraftan da bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi’ne ulaşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Rabbimizin lütuf ve keremi ile çok bereketli ve şerefli olan bu geceyi hakkıyla idrak edebilmek amacıyla geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Kadir Gecesi İhya’ programı düzenliyoruz. Yatsı namazı ile başlayacak olan program, Ahmet Şahin ve İstanbul Hafızları tarafından enderun usulü teravih namazı kıldırıldıktan sonra Meram Müftümüz Sabri Kütükçü Hocamızın sohbetiyle sürecek. Kur’an-ı Kerim tilaveti, mevlid kıraati ve ilahi ziyafetinin ardından tespih namazı ve teheccüt namazı kılınmasıyla devam edecek. Belediyemizce sahur ikramının yapılmasından sonra kılınacak sabah namazı ile sona erecek. İnşallah bu şekilde geceyi güzel bir şekilde ihya etmiş olacağız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesini tebrik ediyorum” dedi.