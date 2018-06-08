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08 Haziran 2018 12:54

Meram’da “Kadir Gecesi İhya” programı

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni tebrik ederken Pazar günü Sekine Hatun Cami’nde düzenlenecek olan “Kadir Gecesi İhya” programına herkesi davet etti.

Meram’da “Kadir Gecesi İhya” programı

08 Haziran 2018 12:54


Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni ihya edebilmek için Sekine Hatun Camiinde düzenleyecekleri programa tüm Konyalıları davet eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “On bir ayın sultanı ramazanın son günlerine yaklaşırken her yıl olduğu gibi bu yıl da yüce Rabbimizin büyük bir lütfu olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ni Sekine Hatun Camii’nde idrak edeceğiz. Konya Müftümüz Ahmet Poçanoğlu Hocamız sohbetiyle, Meram Müftümüz Sabri Kütükçü Hocamız da yapacağı duayla programa katılacaklar. Programda Enderun usulü teravih namazı, tespih ve teheccüt namazları kılınacakken Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid ve ilahi ziyafeti gerçekleştirilecek. Belediyemizce sahur ikramının yapılmasından sonra program Sabah Namazı ile sona erecek. Tüm hemşehrilerimizi Pazar günü Sekine Hatun Camii’nde buluşmaya davet ederken bu vesileyle tüm İslâm aleminin Kadir Gecesi’ni tebrik ediyorum” dedi.




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