Meram’da kanser taraması hizmeti

Ayrıca mobil araçla mahallelere gidilerek kadın ve çocuklara psikolojik destek hizmeti götürülüyor.

Konuyla ilgili Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem verildiği kaydedilerek, mobil araçla daha önce köy veya kasaba statüsünde bulunan, merkeze uzak mahallelerde yaşayan hanımlara yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Mobil destek aracıyla mahallelerde anne ve çocuk sağlığına yönelik eğitimler gerçekleştirilirken, hanımlar Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine (KETEM) getiriliyor. Kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşlara hizmet götürülen saha çalışmasında sağlıklı anneler ve sağlıklı nesiller sloganı ile çalışmalara yön verilerek kanser taraması olmayan kadının kalmaması hedefleniyor. Projenin başlamasından bu güne kadar Kızılören, Sağlık, Karadiğin ve Kaşınhanı mahallelerindeki bayanlar erken teşhis için kanser taramasından geçerek Meram Belediyesi tarafından ulaşım ve koordinasyon hizmeti sağlandı. Öte yandan aile içi iletişim konusunda eğitim seminerleri de düzenlenirken uzman ekipler gittikleri belde ve köylerde gün boyu mobil destek aracında psikolojik danışma hizmeti veriyorlar."