Meram'da küçük zabıtalar denetime çıktı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir günlüğüne zabıta elbisesi giyen öğrencilerle birlikte iş yerlerini denetime çıktı.

Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özel bir kolejin öğrencileriyle birlikte iş yeri denetimine çıktı. Denetimlere çıkmadan önce Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden neler yapmaları konusunda bilgi alan öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında da sorular sorup bilgilendir. Zabıtanın görev ve sorumluluk alanları konularında bilgi sahibi olan çocuklara zabıtalar ayrıca, bir gönüllü zabıta ve bir vatandaş olarak nelere dikkat etmeleri gerektiğini de anlattı. Aldıkları eğitimin ardından çocuklar, zabıta elbisesi ve şapkalarını giyip telsizleri ile esnaf denetimine çıktı. Denetimlerde çocuklar market raflarındaki ürünlerin satışa uygun olup olmadığını inceledi, ürünerin son kullanma tarihlerini kontrol ederek evraklarını denetledi. Fırınlara yapılan denetimlerde ise hijyen ve ekmeklerin gramajlarının kontrolleri yapıldı.

Vatandaşlardan da büyük takdir toplayan küçük zabıtalardan birinin fazla gramajı olan ekmek için de ceza kesilmesini istemesi renkli görüntüler oluşturdu. Meram Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, sosyal sorumluluk alanında önemli projelerden biri olan bu ve buna benzer çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edeceğini bildirdi. Açıklamada, toplumsal farkındalık ve bilinç adına özellikle yeni neslin yetiştirilmesinin ve bilgilendirilmesinin çok önemli olduğu belirtilerek, “Proje kapsamında hem velilerden hem vatandaşlarımızdan hem esnafımızdan olumlu tepkiler aldık. Bir çocuğumuzun alışveriş yaparken başta insan sağlığı olmak üzere nelere dikkat etmesi gerektiğini en güzel bu tip uygulamalarla anlatılması mümkün. Bu eğitimi almış ve bu denetimlere çıkmış bir çocuğumuz bundan sonraki tüm hayatında karşılaştığı olumsuzluklara karşı tepkisiz kalmayacak ve bir şekilde gönüllü zabıta görevi yürütecektir. Bu çalışmamızın temel amacı buydu. Bu kontrollerde çocuklar marketleri ve üretim tesislerini denetlerlerken aynı zamanda ürün satın alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda da bilgilendiler. Bu nedenle çalışmamız, çocuklarımızın hayata hazırlanması bakımından önemli bir adım oldu” denildi.