Meram’da Mevlid-i Nebi gecesi

Hazreti Muhammed’in doğumu nedeniyle kutlanan Mevlid Kandili, tüm yurtta ve İslam aleminde manevi coşku içinde eda edildi. Bu mübarek gecede camileri dolduran vatandaşlar ibadetlerini gerçekleştirdi. Meram Belediyesi tarafından Kapı Camii’nde düzenlenen “Mevlid Kandili Özel Programı” na da yoğun ilgi oldu.

“Sadece Mevlid-i Nebi Haftalarında anmakla kalmayacağız“

Program kapsamında cemaate sohbet eden Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, Peygamber Efendinin yaşamını kendi yaşamımızın merkezine koymamız gerektiğini belirtirken, “Peygamber Efendimizi sadece Mevlid Kandillerinde, Mevlid-i Nebi haftalarında anmakla kalmayacağız, ki biz onu zaten her kutlu divana çıktığımızda, Allah’ın huzuruna namaz için durduğumuzda anıyoruz. Nasıl anmayalım ki? Yüce Rabbimiz, onu anıyor ve bizden de anmamızı istiyor. Buyuruyor ki: ‘Allah, peygamberine salat eder. Melekler, peygambere salat eder. Ey Mü’minler siz ne duruyorsunuz? Tam bir samimiyetle o peygambere selam edin, salat edin.’ İşte biz de bu emri ilahiye uyarak o peygambere salat ediyoruz, selam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Peygamberimizi anmakla iş bitmez, onu anlayacağız”

Hazreti Muhammed’i anmakla birlikte anlamanın gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Akpınar, “Affedilmek, bağışlanmak istiyorsak Allah bize formülü veriyor; Peygambere itaat edin, Allah sizi sevsin ve bağışlasın. Peygambere ittibadan geçiyor. Onun için Peygamberimizi anmaya devam edeceğiz. Peygamberimizi anmakla iş bitmez, onu anlayacağız. Peygamberim, efendim, önderim kabir sınav sorusunda bana yöneltilecek. ‘Peygamberin kim senin?’ denildiğinde, gönül rahatlığı içerisinde benim peygamberim Rasulullah diyebilmek için ben peygamberimi ne kadar tanıyorum? Benim hayatımda peygamber nerede duruyor? Bu soruları kendimize sormamız gerekiyor” dedi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin de yer aldığı programda Konya Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar tarafından dua gerçekleştirildi.

Program yatsı namazının eda edilmesi ile sona erdi. Meram Belediyesi tarafından program sonrasında vatandaşlara ikram yapıldı.