Meram’da muhteşem “Miras” gecesi

Şükran Mahallesi Sırçalı Medrese karşısında düzenlenen Miras adlı görsel şölende, 600 metrekare sahnede, 500 metrekare dev ekranda, 3D video mapping şovları, koreografik dans gösterileri, drama ve sahne sanatlarının buluştuğu multidisipliner formatla; Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerinin anlatımıyla başlayan, Konya, Meram ve kentsel dönüşüm yapılacak olan bölgedeki pek çok anlam ve eserler, geleneğimizdeki anlamlarla buluşturularak, farklı sahne ve dijital sanat modelleri ve yöntemleri kullanılarak yaklaşık 60 dakikalık performans hazırlandı.

“Konya bize ecdadımızdan miras, Meram bize emanettir"

Programda konuşan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Konya bize ecdadımızdan miras, Meram bize emanettir” dedi.

Sur içerisinden yükselen bir medeniyetin ruhu bize miras olduğunun altını çizen Toru, “Özellikle yaya geçişlerinin kesintisiz olarak sağlanması hedefiyle yavaşlatılmış trafiğin hızlandırılması çalışmamızın yer altında ise büyük otoparklar yapılması planlanıyor. Açık ve yarı açık alanlarla bölge yeniden tanımlanırken yapılan düzenlemelerle şehir kültürüne canlı bir ortam oluşturmayı hedeflemekteyiz” şeklinde konuştu.

Proje hakkında bilgi veren Başkan Toru, “Tescilli sivil mimari örneği yapılar, sıra evler referans alınarak önerilen yeni yapıların yapı malzemesi, hizaları ve gabarileri belirlenmiştir. Dönüşüm alanının günün her saati yaşayan bir yer, özlediğimiz mahalle olması için, konut, ticari alanlar, müze, kültür merkezi, haftanın her günü faaliyet gösteren organik pazar, öğrenci evi, yaşlılar için misafirhane, parklar, sokak sergi alanları gibi farklı fonksiyonların bir arada olmasına özen gösterilmiştir. Özellikle yaya hareketinin kesintisiz sağlanması amaçlanmış, yavaşlatılmış trafik ve yapı adalarının avlularının ve meydanların altında da yeraltı otoparkları düşünülmüştür. Kapalı, açık ve yarı açık alanlar ile bölge yeniden tanımlanırken, getirilen fonksiyonlar ve düzenlemelerle insanları bir araya getirerek, canlı bir yaşam alanına ve şehir kültürüne mekan oluşturmayı hedefledik. 2 yıllık kısa bir sürede “Riskli Alan” ilanı dönüşüm modeli kurgulanması, değer tespitleri, hak sahipleri ile uzlaşma ve anlaşma süreçleri, yıkım ve sahanın molozlardan temizlenmesi, bölgeyi tarihteki konumuna en kısa sürede kavuşturmanın çabasıdır. Yıllardır bize dayatılan tek tip şehir mimari anlayışında kıracağımız bu proje ile her bir zincirin bize ancak zenginlik vereceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Vazifemiz; şehri, imar ile mamur etmeye memur olmak”

Büyük Medeniyet iddiası yolunda; kültür, mimari ve sanat alanında bir Rönesans yaşanmasına da öncülük edecek projenin inşaat çalışmalarına yıl sonundan itibaren başlayacaklarını kaydeden Başkan Toru, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şehirlerimizin pek çoğunu gökdelenlere kurban ettiğimiz bu yüzyılda, kaybettiğimiz mekânları iyiye, güzele insan fıtratına uygun şekle dönüştürmeye ve ecdadımızın bakış açısı ile bakma mecburiyetimiz vardır. Şehirdeki ruh, şehirde yüzyıllardır yaşayan insanların oluşturduğu anlamlar bütünüdür. Onlar şehri fıtrattan, ahlaktan, değerlerimizden bağımsız düşünmediler. Tüm heybeti ile duran Sahib-i Ata Külliyesi, Sırçalı Medrese, Karamanoğlu Mehmet Bey’in Hasbey Dar’ül Hüffazı, Sultan Hamamı; taşın üzerine taş koyarken dillerindeki dua, gönüllerindeki aşk, yüreklerindeki umut bize kalan miras oldu. Her bir tuğlası abdestli olarak, dualarla konulan Kapı Camii karşımızda. Tüm Konyalı bilir ki burada ibadetin ayrı bir hazzı vardır. Çünkü maddeye geçmesini ısrarla istedikleri ruhu, ihlasla inşa ettikleri yapılara taşımışlardı. Vazifemizi; ‘Şehri, imar ile mamur etmeye memur olmak’ olarak tanımlarken; Konya’nın kapılarını açılmasını Kılıçarslan’a; Tarihi Kale surlarını ve Şükran mahallesinin ihyasında ve inşasına vesile olacak şerefli bir çalışmayı da bizlere nasip eden Rabbime Şükürler Olsun. Gayemiz inşa ederken, gönül dünyamızda da inşa olmaktır.”

- Bakan Özhaseki’den Meram Belediyesi’ne tebrik -

Kentsel dönüşüm çalışmalarından dolayı Meram Belediyesi’ni tebrik eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “Tüm Türkiye’de kentsel dönüşüm yapılıyor. Bütün illerde adeta bir yarış halinde devam eden bu kentsel dönüşümde; medeniyet kodlarımızı dikkate alarak ve kendimize has değerleri ön plana çıkararak o mimari tarz üzerinde çalışıp, gayret edip bugün burada fiiliyata geçmek üzere huzurlarınıza sunmuş olduğu bu projeyle ilgili olarak doğrusu yıllarca belediye başkanlığı yapan bir kardeşiniz olarak önce değerli başkanımızı tebrik etmek istiyorum. Allah kendinden razı olsun. Çok doğru yolda, düzgün bir işe başlıyor. Türkiye’nin birçok yerinde belediye başkanlarımız ne yazık ki oradaki binaları yıkıp yenilemeyi, yenilerken kendi içerisinde yoğunluğu iki kat artırarak yarısını müteahhide verip, yarısını da vatandaşa dağıtıp işin içerisinden pratik bir şekilde çıkmayı sanki maharet sayıyorlar. İşin garip tarafı o yıkmış oldukları yerler nasıl olsa bir gün yıkılacakken kendi yaptıkları o çirkin binalar 50 yıl, 100 yıl bir daha yıkılamayacak. Değerli başkanımızın bana anlattığı hususları büyük bir titizlik içerisinde uyguladığını ve sizlerin huzurunda sunabilecek hale geldiğini görmek bizleri son derece mutlu ediyor” dedi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki, "Ülke topraklarının yüzde 66’sı birinci derece veya ikinci derece deprem kuşağında. Nüfusumuzun yüzde 71’i deprem bölgelerinde yaşıyor. Deprem bir gerçek, onunla savaşamayız ancak onu iyice anlayarak tedbir alabiliriz. Yapabileceğimiz tek şey bu. Geçtiğimiz 100 yıl içinde bu coğrafya üzerinde altı ve üzerinde deprem sayısı 56. Ölen insan sayımız 100 binin üzerinde, mali kaybımız 100 milyar civarında. Deprem insanları öldürmez, insanları kötü yapılar öldürür. Bilim adamları İstanbul için bir deprem gerçeğinin olduğunu söylüyor. Önümüzdeki 15 yıl içerisinde bir deprem olacak dediklerinde bunu seyretmemiz mi gerekiyor? Tedbir alıp gayret etmeyelim mi? Şu an bir gayret içerisindeyiz ve onun için uğraşıyoruz. Yıkılabilecek ve kentsel dönüşüme girecek olan ve bu çalışmayı yapacak olanlara destek olacağız. Cansuyu olarak o çalışmayı yapanlara sıfır faizli kredi vereceğiz, iki sene boyunca inşaatların yapım süreci boyunca bunu devam ettireceğiz. Sonra da üç sene içerisinde paramızı geri isteyeceğiz. Böyle başlayarak yılda 500 bin birimin dönüşmesini hedefledik" dedi.

- Bakanlara özel rahle hediye edildi -

Programın sonunda Bakan Özhaseki, sanat yönetmeni Ebru Kara, drama yönetmeni Koray Onur, Genel Sanat Yönetmeni olan Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’a çiçek hediye etti.

Başkan Toru da günün anısına Bakan Özhaseki’ye üzerinde, “Rütbelerin en yükseği ilim rütbesidir, Hikmetlerin başı Allah korkusudur” yazan özel bir rahleyi takdim etti. Toru, aynı hediyeyi Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş adına Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç’a takdim etti.

Düzenlenen programa, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Selçuklu Kaymakamı Sabit Kaya, merkez ve taşra ilçe belediye başkanlarını ile STK temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.