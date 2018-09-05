Meram’da okullar yeni eğitim yılına hazırlanıyor

10 Eylül’de başlayacak yeni eğitim-öğretim yılı için yapılan temizliklerin yanı sıra hijyen için okul bahçelerine yeni çöp kovaları da monte ediliyor. Meram Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Ekipleri okul bahçelerinde bulunan ağaçlık alanlardaki yabani otları da temizledi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, eğitime verdikleri desteğin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada artarak devam edeceğini söyledi. 2018-2019 eğitim öğretim yılının hem çocuklara hem öğretmenlere hem de velilere hayırlı olması dileklerinde bulunan Başkan Toru, geleceğin teminatı çocukların her yıl olduğu gibi bu yılda daha sağlıklı ortamlarda eğitim hayatlarına devam etmeleri için seferber olduklarını ifade etti.

Belediye olarak eğitim ve öğretimi her şeyin önünde tuttuklarını ve gereken desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Toru, "Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımız için ne yapsak azdır diye düşünüyoruz. Yıl boyunca çeşitli şekillerde verdiğimiz destek yeni eğitim öğretim yılının başında da çocuklarımızın daha sağlıklı bir ortamda eğitim görmeleri için oldu. Meramlılar bilsin ki, biz her zaman çocuklarımızın ve onların eğitimlerinin hizmetindeyiz. Çünkü biz de şunu biliyoruz ki eğitime yapılan yatırım gelecek için yapılan en önemli ve en değerli yatırımdır” dedi.