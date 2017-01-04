Diğer
Kategoriler
04 Ocak 2017 12:59

Meram’da örnek sosyal belediyecilik

Meram’da örnek sosyal belediyecilik

04 Ocak 2017 12:59

Hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilikte örnek olan Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.
Fiziki belediyecilik alanında örnek proje ve hizmetlere imza atan Meram Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilikte de dikkat çeken hizmetler yapıyor. Sosyal belediyeciliğe verdikleri önem doğrultusunda göreve geldiklerinde ilk olarak hizmete açtıkları tesisin Harmancık Mahallesi’ndeki Sosyal Yardım Merkezi olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardım Merkezi’nde gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerini kapsayan 180 çeşit ürün yer alıyor. İhtiyaç sahipleri, yapılan tahkikatlar neticesinde 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece olarak sınıflandırılıyor. 1’inci derecede ihtiyaç sahibi kişiler yılda 3 kez, 2’nci derecedekiler yılda 2 kez ve 3’üncü derecede olanlar da yılda 1 kez alışveriş yapabiliyor. Gıda marketinden 2016 yılında bin 900 aileye 4 bin 313 kez alışveriş yaptırılmıştır” şeklinde konuştu.

“Hasta konukevinde 15 bin misafir”
Tenzile Ana Hasta Konukevi’nde şehir dışından gelen hasta yakınlarını misafir ettiklerini kaydeden Başkan Toru, “Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yanındaki Konukevimiz, 42 odası ile 84 kişiye hizmet veriyor. 2016 yılında toplam 15 bin 492 misafir konuk edildi” dedi.
Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında 60 yaş üzeri kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin temizlik ve mutfak ihtiyaçları karşılanırken Cami Temizlik Ekibi de Meram’daki camilerin periyodik temizliğini yapıyor. 2016 yılında 441 cami, 2’şer kez temizlendi. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı, taziye çadırı kurulması, engellilere tekerlekli sandalye hediye edilmesi gibi farklı hizmetler de veriliyor.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
5
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    5°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    5°C
  • Pazar
    Kar Yağışlı
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç