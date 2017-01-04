Meram’da örnek sosyal belediyecilik

Hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilikte örnek olan Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürüyor.

Fiziki belediyecilik alanında örnek proje ve hizmetlere imza atan Meram Belediyesi, sosyal ve kültürel belediyecilikte de dikkat çeken hizmetler yapıyor. Sosyal belediyeciliğe verdikleri önem doğrultusunda göreve geldiklerinde ilk olarak hizmete açtıkları tesisin Harmancık Mahallesi’ndeki Sosyal Yardım Merkezi olduğunu hatırlatan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Sosyal Yardım Merkezi’nde gıda ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerini kapsayan 180 çeşit ürün yer alıyor. İhtiyaç sahipleri, yapılan tahkikatlar neticesinde 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece olarak sınıflandırılıyor. 1’inci derecede ihtiyaç sahibi kişiler yılda 3 kez, 2’nci derecedekiler yılda 2 kez ve 3’üncü derecede olanlar da yılda 1 kez alışveriş yapabiliyor. Gıda marketinden 2016 yılında bin 900 aileye 4 bin 313 kez alışveriş yaptırılmıştır” şeklinde konuştu.



“Hasta konukevinde 15 bin misafir”

Tenzile Ana Hasta Konukevi’nde şehir dışından gelen hasta yakınlarını misafir ettiklerini kaydeden Başkan Toru, “Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi yanındaki Konukevimiz, 42 odası ile 84 kişiye hizmet veriyor. 2016 yılında toplam 15 bin 492 misafir konuk edildi” dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ‘Yalnız Değilsiniz’ projesi kapsamında 60 yaş üzeri kimsesiz ve bakıma muhtaç kişilerin temizlik ve mutfak ihtiyaçları karşılanırken Cami Temizlik Ekibi de Meram’daki camilerin periyodik temizliğini yapıyor. 2016 yılında 441 cami, 2’şer kez temizlendi. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı, taziye çadırı kurulması, engellilere tekerlekli sandalye hediye edilmesi gibi farklı hizmetler de veriliyor.