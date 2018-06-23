Meram’da otel konforunda ücretsiz konaklama

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi yakınına inşa edilen ve ücretsiz olarak şehir dışından gelen hasta yakınlarının konakladığı tesis, 42 odası ile 84 kişiye hizmet veriyor.

“Kötü günlerinde vatandaşlarımızın yanında oluyoruz”

Sosyal ve kültürel belediyeciliğe verdikleri öneme dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Tenzile Ana Hasta Konukevimizde de; tedavi maksadıyla şehrimize civar il ve ilçelerden gelen hastaların yakınlarını misafir ediyoruz. Hemşehrilerimizin iyi günlerinde yanlarında olduğumuz gibi kötü günlerinde de yanlarında olmayı görev biliyoruz. ‘İyi ki Doğdun Bebek’ projemiz, 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza yönelik ‘Yalnız Değilsiniz’ projemiz, yardıma muhtaç vatandaşlarımızın alışverişlerini gerçekleştirdikleri sosyal yardım merkezimiz ve emeklilerimiz, çocuklarımız, kadınlarımız için yaptığımız yatırımlar sosyal alanda vatandaşlarımıza sunduğumuz önemli projelerdir” dedi.

Tesiste konaklayan ve ağırlıklı olarak şehir dışından gelen vatandaşlar ise, sunulan hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.