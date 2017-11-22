Meram’da parklar kışa hazırlanıyor

Konuyla ilgili Meram Belediyesinden yapılan açıklamada, yaz aylarının sona ermesiyle birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yeşil alanların bakımını hız kesmeden sürdürdüğü belirtilerek, "İlçede bulunan parklarda ve sokaklarda katalpa, dişbudak, akçaağaç, çınar, ıhlamur ve iğde ağaçları başta olmak üzere yapraklı ve ibreli ağaçların bakım ve budaması gerçekleştiriliyor. Öte yandan, bayanlardan oluşan ekipler ise parklarda bulunan çiçeklere gübreleme işlemi gerçekleştiriyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçenin farklı parklarına toplam 70 bin adet mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Ayrıca 5 ayrı cins lale soğanı ve 3 cins sümbül soğanı olmak üzere 75 bin adet lale soğanı ve sümbül soğanı ilçenin çeşitli bölgelerindeki parklara dikildi. İlçenin farklı mahallelerindeki parklarda kışlık bakım çalışmaları da sürdürülüyor. Ekipler, parklardaki ağaçları budayıp periyodik ilaçlamalarını yaparken ağaç budama, çim biçme, ilaçlama ve gübreleme yaparak parkları kışa hazırlıyor" denildi.