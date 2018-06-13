Meram’da Ramazan bereketi

Meram Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programlarında Ramazan Ayı boyunca Meramlı vatandaşlar aynı sofrada bir araya geldi. Meram’daki farklı mahallelerde iftar sofraları kuruldu ve Ramazan’ın sevinci hep beraber paylaşıldı. On binlerce kişinin katıldığı iftar programlarında belediye çalışmaları hakkında da bilgiler verilirken Halka İlişkiler ekipleri tarafından vatandaşların talepleri ile ilgili çözüm masası oluşturuldu.

“İftardan, sahura hemşehrilerimizle bir araya geldik”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Ramazan Ayı boyunca farklı mahallelerde iftar sevincini vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını ifade ederken “Rabbimiz güzel rızıklarla donattığı sofralarda; hemşehrilerimizle iftarı ve paylaşmayı nasip etti. Ramazan, insanlığın rehberi Kur’an Kerim’in, susuz toprakları yeşerten yağmur damlaları gibi, kurak gönüllerimize şifa olarak indirilmeye başlandığı kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Ramazan Ayı boyunca Meram’daki mahallelerimizde birlik beraberliğimizi perçinleyecek, dayanışmanın sembolü olan bereket sofralarımızda kardeşlerimizle iftarlarımızı yaptık. İftarlarımızın ardından vatandaşlarımızın evlerine konuk olarak sohbetler ettik ve sahura kadar farklı noktalarda hemşehrilerimizle buluştuk” dedi.

Başkan Toru, İslam aleminin bayramını tebrik etti

Başkan Toru, İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “On bir ayın sultanı ramazana veda etmenin burukluğunu yaşarken, Ramazan Bayramı’na kavuşmanın mutluluğunu sevincini ve coşkusunu yaşıyoruz. Bayramlar toplumsal birliğimizi sağlayan değerlerin hatırlandığı, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, dostluk ve kardeşlik hislerinin güçlendiği günlerdir. Bayramlar, dargınlık ve küskünlüklerin unutulduğu, kardeşçe kucaklaşmanın sağlandığı çok önemli zaman dilimleridir. Bu vesileyle halkımızın ve tüm İslâm aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik eder; barış, mutluluk ve huzur getirmesini Yüce Rabbimizden niyaz ederim” diye konuştu.

Toru, vatandaşların bayramı huzur içerisinde geçirebilmesi ve belediye hizmetlerinin aksamadan sürmesi için de gerekli tüm tedbirleri aldıklarına da dikkat çekti.