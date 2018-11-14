Meram'da sıfır atık projesine kuaförlerde dahil oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştıma Projeleri kapsamında “Kuaförlerde Sıfır Atık” adı altında yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.

Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştırma Projeleri kapsamında ‘Kuaförlerde Sıfır Atık' adı altında hayata geçirilen çalışmada, kuaförlük meslek alanında çöp sayılan ancak çok ciddi değeri olan alüminyum ve plastik mamüllerin ekonomimize yeniden kazandırılması hedefleniyor. Meram Belediyesinin Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Konya Berberler ve Kuaförler Odası ile yaptığı bu ortak projede atıklar kaynağında toplanıyor, ekonomiye yeniden kazandırılıyor. Bu projenin tanıtım ve bilgilendirme programı Dutlu Millet Bahçesi Selçuklu Otağı'nda çok sayıda kuaförün katılımı ile gerçekleştirildi.

“Meram yine bir ilke imza attı”

Projenin paydaşlarından Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok yaptığı konuşmada, Meram Belediyesinin atıkların geri dönüşümle ekonomimize kazandırılması noktasında çok hızlı hareket ettiğini ifade ederek, Konya ve Türkiye'de bir ilk olan böyle bir çalışmaya öncülük etmeleri dolayısıyla Meram Belediyesine ve Başkan Fatma Toru'ya teşekkür etti.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ise, belediyenin her projesiyle Türkiye'ye örnek çalışmalara imza attığını belirterek, esnafımızı, kadınları ve ekonomimizi önceleyen bu projenin ‘Meram' adıyla birlikte anılacağını ve ekonomiye önemli katkı sağlayacak bu projenin mimarlarına teşekkür etti.

“Hem ekonomiye katkı sunacak hem geleceğimizi kurtaracak bir proje'

“Her canlının hem fiziksel hem ruhsal gelişmesini sağlayan hem de yaşam kalitesini artıran gelişmelere medeniyet diyoruz” diyen Meram Belediyesi Başkan Vekili Hıfsı Soydemir de, bu projenin insanı merkeze alan hizmet anlayışlarının bir tezahürü olduğunu söyledi. Kendilerini sadece geçmişin mirasçısı olarak değil aynı zamanda geleceğimizin emanetçisi olarak nitelendiren Soydemir, “Meslek Odaklı Kaynağında Ayrıştırma Projeleri ile mesleki farklılıklardan doğan atıklar daha en başından ayrıştırılmış oluyor. Böylelikle hem ekonomimize katkı sağlıyor, hem geleceğimizi kurtarıyoruz. Böyle bir proje elbette en çok Meram'a yakışırdı. O sebeple Meram'da doğdu. Projenin başarılı olacağından ve tüm ülkeye yayılacağından şüphemiz yoktur” diye konuştu.

“Verdikleri destek sebebiyle asıl alkışlanacak olan esnaflarımızdır”

Açılış konuşmalarının ardından Meram Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Hakkı Gül Meram'da şehircilik anlamında, Haluk Yılmaz ise sosyal, kültürel ve spor alanlarında son 5 yıl içinde yapılan yatırımlar hakkında katılımcılara bir sunum yaptı. Meram'ın 5 yıl önce en önemli probleminin ‘Mülkiyet Sorunu' olduğunu hatırlatan Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, yapılan çalışmalar sayesinde sorunun bitirilmesi için bugün büyük ölçüde yol alındığını ifade etti. Genel anlamda esnafların özel anlamda da kuaför ve berberlerin hayatın kalbi olduğunun altını çizen Başkan Yardımcısı Haluk Yılmaz, “Bu proje, ‘Biz çöpümüzü bile bu vatanın selameti için biriktiririz' diyen esnafımızın vatanseverliğinin bir göstergesidir. O nedenle bu projede alkışlanması gereken esnaflarımızdır. Bizler sizlerden ilham alıyor ve sizden aldığımız enerji ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

“Yarınlar çöpe gitmesin' sloganıyla önemli projelere imza attık”

Meram Belediyesinin ‘Sıfır Atık' ile ilgili bugüne kadar yaptığı çalışmalar ve bu projenin detayları ile ilgili bir sunum yapan Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şaban Dişçi, “Berber ve Kuaför esnafımıza ayrıştırma kutuları teslim edildi. Salı günleri hariç her mahallenin programına göre atıklar toplanacak. Böylece ekonomimize ciddi bir katkı sağlanacak. ‘Yarınlar çöpe gitmesin' sloganıyla bugüne kadar birçok hizmete imza attık. Okulların tamamında eğitimler gerçekleştirdik. 13 bin konutta özellikle hanımlara bilgi verdik. 12 bin ton dönüştürülebilir atığı ekonomimize kazandırdık. Yarınlarımıza sahip çıkmak için bu rakamı her gün daha da artırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tanıtım ve bilgilendirme programının sonunda projeye katkı sunan isimlere plaket verildi.