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23 Aralık 2016 12:44

Meram’da sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor

Meram’da sokak hayvanlarına sahip çıkılıyor

23 Aralık 2016 12:44

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanları için ilçe genelinde oluşturulan beslenme odaklarına, yoğun kış şartlarında da yem dağıtımına devam ediyor.
Meram Belediyesi, ilçe genelinde oluşturduğu beslenme odaklarıyla sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle soğuk kış günlerinde, hayvanların yiyecek bulmakta zorlanırken, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri oluşturulan beslenme odaklarına, kedi ve köpek mamaları dağıtıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereği çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, “Sahipsiz köpeklerle ilgili rehabilitasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Bu kapsamda, köpekler bulunduğu yerden alınarak, barınağa teslim edilmekte, tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerinin ardından, alındığı ortama geri bırakılmaktadır” denildi.
Köpekler için ilçenin farklı mahallelerinde, 19 adet beslenme odağı konulduğu belirtilen açıklamada, “Beslenme odaklarına sürekli yem ve su bırakılarak, hayvanların beslenmesine yardımcı olunmaktadır. Havaların soğuması ve kar yağması nedeniyle bu hayvanların aç kalmaması için, odaklara yem ve su bırakma hizmeti daha da artırılmıştır. 2016 yılında, köpekler için yaklaşık 60 ton yem dağıtımı gerçekleşmiştir. Bu çerçevede, kediler için yapılan 20 adet beslenme odağı ile 5 parkımızda bulunan, kedi evine ise kedi maması verilmektedir. 2016 yılında, kedi beslenme odaklarına yaklaşık 8 ton kedi maması bırakılmıştır” ifade edildi.



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