Meram’da spor alanları oluşturulmaya devam ediliyor

Dr. Ahmet Özcan Caddesi üzerinde bulunan Rabia Spor Merkezi açıldığı günden bu yana vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. İçerisinde yüzme havuzu, sauna, buhar odası, bay bayan fitness alanları yer alan spor merkezi, bölge halkının spor ihtiyacını karşılamasında önemli bir rol oynuyor. Meram Belediyesi tarafından Uluırmak Ali Hoca Mahallesinde hizmete açılan Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi’nde bayanlara özel oluşturulan fitness salonuna üye olmak için kayıtlar devam ediyor. Havzan Mahallesinde açılışa hazırlanan Havzan Sosyal Tesisi’nde ise yine bayanlara özel fitness alanında aletli plates olarak bilenen reformer cihazı Konya’da ilk olarak hizmet veriyor. Havzan’daki spor salonunda da üye kayıtlarına devam ediliyor. Öte yandan Hatıp Caddesi üzerinde inşa edilen içerisinde pazar alanının da bulunacağı dev komplekste halı saha yer alacak. Aşkan Mahallesinde yapım çalışmalarının devam ettiği 4 bin 200 metrekarelik inşaat alanına sahip olan Aşkan Spor Kompleksi’nde iki kapalı bir açık tenis kortu, 7 kulvarlı okçuluk alanı, 2 squash alanı, badminton alanı, basketbol sahası, bay ve bayanlar için fitness alanları yer alıyor. Spor kompleksiyle birlikte Meram’da sporun farklı dallarına olan ihtiyacın karşılanması düşünülürken tesisin yıl sonuna kadar hizmete açılması hedefleniyor.

900 bin metrekarelik devasa bir alanda hizmet veren Dutlu Koruluğu, sporun ve sporcunun da merkezi haline geldi. Korulukta yer alan futbol, basketbol, voleybol, plaj voleybolu ve badminton sahalarıyla vatandaşların sağlıklı bir ortamda spor yapmalarına imkan sağlanıyor. 3645 metrekarelik okçuluk alanında ise ata sporumuz olan okçuluk sporu gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından da koruluk içerisinde Sporcu Fabrikası’nın yapımı gerçekleştirilecek.