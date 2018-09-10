Meram'da tapu sevinci devam ediyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, 18. madde uygulamasını tamamladığı mahallelerde vatandaşlara yeni tapularını dağıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Kaş mahallelerinde 3 milyon 785 bin metrekarelik bir alanda gerçekleştirilen uygulamanın sonunda vatandaşlara yeni tapuları verilmeye başlandı.

Meram Belediyesi tarafından ilçe genelinde çevre ve yaşam kalitesini yükseltmek üzere imar planı revizyon ve imar uygulama çalışmaları devam ediyor. Meram Belediyesi olarak kentsel dönüşüm ve imar revizyonlarında Türkiye'ye örnek uygulamaların sahibi olduklarını hatırlatan Başkan Toru, “Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Kaş mahallelerinde 3 milyon 785 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarımızı tamamladık. Tamamlanan alan yaklaşık 2 bin 700 kişiyi ilgilendiriyor. 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesi gereğince yapılan imar uygulaması sonucunda yeni tapuların dağıtımına başladık. Tapularına kavuşan binlerce kişinin daha yüzünü güldürmüş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uygulamayla 2 milyon 700 bin metrekarelik mesken konut alanı üretilmiştir. İmar parsellerinin yanı sıra 6 adet okul, 2 adet sağlık alanı, 8 adet dini tesis, 2 adet kültürel tesis, 1 adet sosyal tesis, 173 bin metrekarelik 33 adet park, 5 adet belediye hizmet binası alanları da oluştu” diye konuştu.

Yaylapınar Uhud ve Yaylapınar Kaş mahallelerindeki hak sahiplerinin yeni tapularını Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alabileceklerini kaydeden Başkan Toru ayrıca, yaklaşık 7 milyon metrekareyi bulan mahallelerdeki 18. Madde uygulamaları neticesi oluşacak yeni tapuları en kısa süre içinde vatandaşlara dağıtmak adına çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ettiklerini kaydetti.