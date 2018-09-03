Meram’da tarih yeniden canlanıyor

Meram Belediyesi tarihi ve kültürel miras açısından kıymetli yapılar olarak değerlendirilen Gazezler Kültür Konağı, zabıta karakolu, muhtarlar derneği binası, Kosova Camisi restorasyonu, Yıldız Köşkü Hariciyesi ve yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak Tantavi Ambarını restore ettirdi.

Aslına uygun olarak restore edilen tarihi Sarıgüzel Evi, Gazezler Kültür Konağı olarak hizmet vermeye başladı.

Daha modern ve yaşanılabilir bir Meram için kentsel dönüşüm ve planlama çalışmalarıyla birlikte tarihi ve kültürel dokuyu gün yüzüne çıkarmak için restorasyon çalışmalarını da büyük bir hızla hayata geçirdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “Tarihi ve kültürel mirasımızı şehrimize kazandırmak için restore çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda aslına uygun bir şekilde restorasyonunu tamamladığımız Şükran Mahallesi’ndeki Sarıgüzel Evi’ni hizmete açtık. Tantavi Ambarı hizmet vereceği gün için geri sayıyor. Restorasyonu tamamlanan ve hizmet vermeye başlayan diğer tarihi değerlerimiz Hakimevi ve Yıldız Köşkü Hariciyesi. Meram’da tarihin yeniden canlanmasına hep birlikte şahit oluyoruz. Biz Meram Belediyesi olarak ata yadigarı eserlere sahip çıkmış olmanın gururunu yaşıyoruz, Meramlı ise tarihi yeniden yaşamış olmanın mutluluğunu” diye konuştu.

“Meram, kültürel mirasına sahip çıkıyor”

Gazezler Kültür Konağı binasının ilçede kültürel ve sanatsal etkinliklerin yapılabileceği önemli bir mekan olarak hizmet verdiğini söyleyen Başkan Toru, “Şehir hafızası için önem arz edecek mekanlardan olan Gazezler Kültür Konağı, bizim bu tip projelere verdiğimiz değerin göstergelerinden biri. Daha önce restore edilen zabıta karakolu, muhtarlar derneği binamız, Kosova Camisi restorasyonu, Tantavi Ambarı, Şükran Mahallemizde dönüşümü devam eden alandaki pek çok sivil mimari örneği yapı olmak üzere bu süreçte tarihi ve kültürel mirasımız açısından kıymetli yapıları şehrimize tekrar kazandırmak üzere ekibimizle birlikte seferber olmuş durumdayız” diye konuştu.

Başkan Toru, tarihi ve kültürel mirası yaşatarak şehrin kimliğini ön plana çıkartma adına restorasyon çalışmalarının bundan sonra da etap etap sürdürüleceğini sözlerine ekledi.