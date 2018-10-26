Meram'da teknik personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Konya'nın Meram İlçe Belediyesi Arif Bilge Tesislerinde görev yapan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi. Yetkili belgelendirme kuruluşu tarafından verilen eğitimler sonunda sınava tabi tutulan personellerden başarılı olanlar ‘Mesleki yeterlilik belgesi' almaya hak kazandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşu tarafından verilen eğitimler 13 gün boyunca devam etti. Çelik Kaynakçısı, Oto Boya Onarım, Otomotiv Mekanik ve Makine Bakım ile Ahşap Kalıpçılığı, Duvarcılık gibi mesleki dallarda eğitimler alan personel, bu eğitimlerin sonunda ‘Yeterlilik Belgesi' almaya hak kazanabilmek için sınava tabi tutuldu. Sınavda başarılı olanlar Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandı.

Meram Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına sahip olduğunu gösteren belgelerdir. Kalite güvencesi sağlanmış ve uluslararası personel belgelendirme standardına göre akredite edilmiş bir sistem aracılığıyla tarafsız, tutarlı, adil ve güvenilir şekilde yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda başarılı olan bireylere Mesleki yeterlilik belgesi düzenlenir. Bu çerçevede Meram Belediyesi Arif Bilge Tesislerinde görevli personelimiz öncelikle bu belgeyi almaya hak kazanabilmek amacıyla eğitimlere, teorik ve pratik eğitimlerin sonunda ise sınava tabi tutulmuşlardır. Sınavda başarılı olanlar ‘Mesleki yeterlilik belgesi' almaya hak kazanmışlardır” denildi.