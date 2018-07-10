Meram’da tesis atağı sürüyor

Yenice Mahallesinde Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinin yapımı tamamlandı.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, gençlik merkezini inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve Ağustos ayında açılışının yapılacağı müjdesini verdi. Yenice Mahallesinde yapımı gerçekleştirilen gençlik merkezine geçirdiği trafik kazası sonucu Şubat ayında hayatını kaybeden avukat Mehmet Ali Özbuğday’ın adını verdiklerini ifade eden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, hafız Mehmet Ali Özbuğday kardeşimiz, şehrimize katkı sağlamış önemli bir fikir adamıydı. Merhum Özbuğday’ın adını, gençlerimizin hayat gayelerine ışık tutması adına gençlik merkezimizde yaşatacağız. Bu vesileyle tekrar kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Fonksiyonel olarak hizmet verecek”

Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezinin fonksiyonel olarak hizmet vereceğini kaydeden Başkan Toru, “Burada toplantı salonları, derslikler, kütüphane, dinlence ve eğlence alanlarıyla beraber gençliğimizin ihtiyaç duyabileceği; fiziken, sosyal ve zihinsel olarak gelişimlerine katkıda bulunacak tüm donatılar yer alıyor. Tabii bununla birlikte onların istişare mekanizmalarını çalıştırmaları, eğitim almalarına vesile olacak altyapıyı da burada onların hizmetine sunmuş oluyoruz. Gençlik merkezimizin iç tefrişatı yapılırken inşallah Ağustos ayının sonunda resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Meram Belediyesi olarak hem fiziki hem de sosyal ve kültürel belediyecilik anlamında çocuklarımız ve gençlerimize yaptığımız yatırımlar son hızıyla devam edecek” diye konuştu.