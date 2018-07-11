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11 Temmuz 2018 13:58

Meram’da yatırımlar fonksiyonel olarak düşünülüyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, Hatıp Caddesi üzerinde yapımı gerçekleştirilen, içerisinde kapalı semt pazarı, halı saha, ticari alanlar, zabıta karakolu ve çok amaçlı salonların yer alacağı kompleks inşaatında incelemelerde bulundu.

Meram’da yatırımlar fonksiyonel olarak düşünülüyor

11 Temmuz 2018 13:58


Meram Belediyesi tarafından Hatıp Caddesi üzerinde yapımı gerçekleştirilen, , içerisinde kapalı semt pazarı, halı saha, ticari alanlar, zabıta karakolu ve çok amaçlı salonların yer alacağı kompleksin inşaat çalışmaları sürüyor. Yıl sonuna tamamlanması hedeflenen komplekste incelemelerde bulunan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, çalışmalar hakkında bilgi aldı.



“Bölge sakinlerinin ihtiyacı olan alanlar bir arada toplanıyor”


Başkan Toru, Meram’da yapılan yatırımların fonksiyonel olarak düşünüldüğünü ifade ederken, “Harmancık, Karahüyük, Lalebahçe ve Gülbahçe Mahallelerinin ihtiyacı olan sosyal donatıların yer aldığı kompleks ve kapalı semt pazarı ile ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. Projemizde bu bölgemizin ihtiyacı olan kapalı semt pazarımız ile birlikte halı saha, ticari alanlar, zabıta karakolu ve beyler için çok amaçlı bir salonumuz bulunuyor. Toplam inşaat alanımız 5000 metrekare. Kompleksimizin yılsonuna kadar tamamlanarak halkımızın istifadesine sunacağız. Meram Belediyesi olarak yaptığımız tüm projelerde tek bir fonksiyonu olan değil o bölgenin ihtiyacı olan bütün alanları birleştirmeye çalışıyoruz. Burada da hem spor hem sosyal tesis hem de kapalı semt pazarını birleştirerek büyük bir kompleksi inşa etmiş oluyoruz. Şimdiden halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.




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