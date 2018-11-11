Meram'da yeşil alan miktarı 5 yılda 3'e katladı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, son 5 yılda yapılan yatırımlarla yeşil alan miktarı 3 kat arttı.

Meram'da 2014 yılında kişi başına düşen aktif yeşil alan miktarı 1,55 metrekare iken bu rakam 2018 yılında 5,64 metrekare oldu. Meram Belediyesi, planlamaları dahilinde, 5 yıl içinde 3'e katlayan yeşil alan miktarını 2023 vizyonu çerçevesinde 10 metrekareye çıkararak rekor bir rakama ulaşmayı hedefliyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun görevde olduğu süre boyunca Meramlıların hizmetine sunulanlarla birlikte, 108 park ve 19 koruluktan oluşturulan park, bahçe ve rekreasyon alanlarları ile Meram bambaşka bir çehreye kavuştu. Dutlu Koruluğunun, Konyalıların nefes alabileceği ve turizme büyük ölçüde katkı sağlayan 900 bin metrekarelik devasa bir alanda hizmet vermeye başladığını hatırlatan Belediye Başkanı Fatma Toru, koruluğun yakın zamanda ‘Millet Bahçesi' olarak hizmet vermeye başlayacağını ifade etti. Kafe ve restoranları, engelsiz çocuk oyun alanları, fitness bölümü, macera çocuk oyun alanı, koşu yolları, oyun evleri, çim kızağı, kameriye, ahşap sedir oturma ve spor oyun alanları, gül bahçesi koridoru ve piknik yapılan bölümleriyle muhteşem bir yeşilliği Konya'ya ve Meram'a kazandırdıklarını belirten Başkan Fatma Toru, “Sivaslı Ali Kemal Caddesi üzerinde 9 bin metrekare bir alanda hizmet veren Şehit Erol Olçok Parkını ise 2016 yılında tamamlandık. İçinde kameriyeler, oturma grupları, süs havuzu, engelli engelsiz fitnes aletleri, çocuk oyun alanları, ufo oyun grubu, ay istasyonu oyun grubu, uzay üssü oyun grubu, tırmanma kuleleri, spor sahaları ve yürüyüş yolu bulunan bu parkımızda 15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit edilen Erol Olçok'un ismi yaşatılıyor” şeklinde konuştu.

“Yeşil yatırımlar, Meram markasını güçlendiriyor”

Dutlu Millet Bahçesi ve Şehit Erol Olçok Parkının yanısıra 8 bin 423 metrekare alana sahip ve sert zemin imalatında özel bir malzeme kullanılarak inşa edilen Şehit Veli Ateş Parkında da bir çok faaliyetin aynı anda yapılabildiğine dikkat çeken Başkan Toru sözlerini şöyle sürdürdü: “Şehit Beyazıt Çeken Parkı, Durunday Mahallesinde 7 bin 500 metrekare alan üzerinde kuruldu. Park alanı içerisinde havuz, mini futbol sahası, yürüyüş ve koşu yolları, fitnes alanları ve farklı sportif etkinliklerin yapılabileceği diğer bölümlerde mevcut. Bunlarla birlikte yapımı gerçekleştirilen Mahmuriye Parkı ve yapımı devam eden Yenice Parkı gibi yatırımlarımızla ‘Yeşil Meram' algısı artık çok daha güçlü. Öte yandan, belediye olarak 5 yıl içinde 3'e katlanan yeşil alan miktarının 2023 vizyonu çerçevesinde 10 metrekare olmasını hedefliyoruz. Bu vizyon çerçevesinde özellikle Vadi-i Meram Rekreasyon Projesi, Konevi Meydanı Çevre Düzenlemesi gibi çalışmalar Meram markasına yakışır projeler olacaktır.”