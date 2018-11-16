Meram'da “Zamanı etkili kullanma ve etkili iletişim” semineri

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla başlattığı personel eğitimleri kapsamında, Uzman Psikolog Mehmet Aslan tarafından ‘Etkili zaman yönetimi ve etkili iletişim' semineri verildi.

Hizmet kalitesini artırmak amacıyla personel eğitimlerine önem veren Meram Belediyesi, bu yöndeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede son olarak Rehberlik ve Araştırma Merkezi Uzmanı Psikolog Mehmet Aslan, Meram Belediyesi personeline ‘Etkili zaman yönetimi ve etkili iletişim' semineri verdi. Meram Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen seminerde katılımcılara, çalışma hayatları ve mesai dışında zamanı en etkili nasıl kullanabilecekleri konusu ile daha iyi bir hizmet için vatandaşlarla iletişimi güçlendirebilmelerinin yolları anlatıldı.

“Zaman en önemli ama en kıt kaynaktır”

Seminerde zamanın verimli kullanılması konusunda kendi hayatından ve yaşanmış diğer hikayelerden örnekler veren Uzman Psikolog Mehmet Aslan, zamanın doğru kullanımının, verimsizliğin en önemli tedavisi olduğunu söyledi. Bu noktada asıl önemli olanın dinlenilen ya da okunulan bilgilerin hayata aktarılması olduğunu kaydeden Aslan, “Başarı için en önemli faktörler; zaman, düzen ve iletişimdir. Zaman en önemli ama aynı zamanda en kıt kaynaklardan biridir. Gerek çalışma hayatımızda gerek mesai dışı özel hayatımızda zamanın değerini bilmekle başlar bütün güzel başarı hikayeleri. Çalışma hayatında zamanı boşa harcayan etkenlerden sıyrılmak etkili kullanımın olmazsa olmazıdır. Bu etkenleri, sistem kaynaklı sorunlar, erteleme alışkanlığı, verimsiz ve gereksiz toplantılar, dağınıklık, sohbet severlik, teknolojiyi etkin kullanamama ve aynı anda birçok işle uğraşmak başlıklar altında sıralayabiliriz. Zamanı doğru kullanarak hem hizmet kalitesini artırmak mümkün hem de kendi mutluluğumuzu. Zaman israfı yönetimsel zamanı da bozuyor. Düzensizlik çalışma verimliliğini öldüren bir diğer ikinci sorun. Dikkati yoğunlaştırmak için çalışma ortamı sade ve net olmak zorunda. Çünkü insan ruhunu yaralayan en önemli şey belirsizlik ve düzensizliktir" dedi.