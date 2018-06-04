Meram’dan Ağrı’daki Mehmetçiğe iftarda anne yemeği

Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan "Ana Kucağından Peygamber Ocağına" projesi, ilk olarak Şırnak’ta vatan savunmasını sürdüren Mehmetçiğe, Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’nde hazırlanan anne yemeklerinin ulaştırılmasıyla gerçekleştirilmişti. Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bölgedeki askerlere yapılan ikramlarla devam eden projede son olarak Ağrı Eleşkirt Jandarma Komutanlığı’ndaki askerlerin iftar sevincine ortak olundu. İftar programına Eleşkirt Belediye Başkanı Sabahattin Sarı, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, Ağrı İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gürgün Derilioğlu, Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Büyükhan, kurum müdürleri, güvenlik korucuları, şehit aileleri ve Mehmetçikler katılım gösterdi.

Anne yemeği mutluluğu

Proje kapsamında Meram Belediyesi Meclis Üyeleri Ağrı Eleşkirt’te vatani görevini yerine getiren askerleri, iftar saatinde anne yemeği ile buluşturdu. Meram Belediyesi bünyesinde bulunan Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifi’ndeki kadınlar, özenle ve anne şefkatiyle hazırladıkları su böreği, kavurma, sarma, dolma, içli köfte, baklava, gibi yiyecekleri mübarek Ramazan Ayı’nda ana kuzusu Mehmetçiklere gönderdi. Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, karavanadaki yemekleri askerlere kendileri ikram ederken anne yemeklerini özleyen Mehmetçiğin mutlulukları gözlerinden okundu. İftar yemeğinin ardından Meram Belediye Başkan Vekili Hasan Küçükerkan tarafından Eleşkirt Belediye Başkanı Sabahattin Sarı, Ağrı İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gürgün Derilioğlu ve Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Büyükhan’a hediye takdiminde bulunulurken hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.

“İftar sevincini beraber paylaştık”

Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Ana Kucağından Peygamber Ocağına projesinin farklı ziyaretlerle devam ettiğini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “İlk ziyaret Şırnak’a gerçekleşmişti. Ardından zaferin yıl dönümünde Çanakkale’de ikramlarımızı gerçekleştirdik. Üçüncü olarak da Ağrı’da Eleşkirt İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan askerlerimizle Ramazan vesilesiyle buluşmuş olduk. Ağrı Eleşkirt’te İl Jandarma Komutan Yardımcımız, İlçe Jandarma Komutanımız ve Eleşkirt Belediye Başkanımızın da katılımlarıyla, Meram Belediyemizi temsilen dokuz meclis üyemizin iştirak ettiği programda iftar sevincini askerlerimizle, korucularımızla ve şehit ailelerimizle paylaşmış olduk” dedi.

“Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin”

Ramazan’ın sevincini Mehmetçiklerle paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Toru, “Ramazan’ın bereketi Meram’ın farklı mahallelerinde gerçekleştirdiğimiz iftar programlarıyla devam ederken Ağrı Eleşkirt’te de Mehmetçiklerimizle soframızı paylaşmış olduk. Annelerin elleriyle yapılmış yemekler askerlerimizin moral ve motivasyonunu artırırken duygulu anlar yaşanmasına sebep oldu. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim ve kaim eylesin“ şeklinde görüş belirtti.