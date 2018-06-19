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19 Haziran 2018 13:43

Meram’dan kadınlara tam destek

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve KOPSOGEP iş birliğiyle gerçekleştirilen “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesi 20 kadın kursiyerin katılımıyla başladı.

Meram’dan kadınlara tam destek

19 Haziran 2018 13:43

Proje kapsamında kadınlara ev tekstili ve bebek giysileri üzerine eğitimler veriliyor.


Proje kapsamında 18-50 yaş arasındaki kadınlara, ev tekstili ve bebek giysileri üzerine eğitimler verilirken iş hayatında yer almalarına olanak sağlanıyor. Eğitimler, 776 saat ev tekstili ve 256 saat bebek giysileri üzerine olacak. Projede, kadınların özgüvenlerinin sağlanmasına yönelik kişisel gelişim eğitimleri yer alacak. Ayrıca kendi işlerini kurmak isteyen kadınlar ise girişimcilik eğitimleri alabilecek. Kurulan tekstil atölyelerinde üretilen ürünler ise Bacıyan-ı Meram Kadın Kooperatifi ile www.merammutlukadinlar.com üzerinden satışa sunulacak. Verilen eğitimin ardından yapılacak sınavlarda başarılı olan 5 kursiyere farklı şehirlerdeki tekstil işletmelerine giderek incelemelerde bulunma imkanı sunulacak. Tüm kursiyerler katılım sertifikası alma hakkını elde edecek.




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