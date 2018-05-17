Meram’dan Kızılören’e mobil araçlı destek

Fiziki belediyeciliğin yanı sıra sosyal belediyeciliğe de önem veren Meram Belediyesi, mobil araçla daha önce köy veya kasaba statüsünde bulunan, merkeze uzak mahallelerde yaşayan vatandaşlara sosyal destek hizmeti veriyor. Meram Belediyesi, Meram İlçe Müftülüğü ve Meram İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün iş birliğiyle, daha önce kasaba statüsünde bulunan, büyükşehir yasası ile birlikte Meram’a bağlanan Kızılören Mahallesi’nde farklı bir etkinlik gerçekleştirildi.

“Kızılörenli kadın ve çocuklara sosyal destek”

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli danışmanlar tarafından Kızılören Mahallesindeki kadın ve çocuklara psikolojik destek hizmeti verildi. İç düzenlemesi tamamen Meram Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü atölyesinde dizayn edilen ve içerisinde sedirlerin yer aldığı mobil araçta vatandaşlarla bire bir görüşmeler sağlandı. Program kapsamında Diyanet İşleri Görevlileri tarafından dini sohbet de gerçekleştirilirken kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken eğitimler verildi. Kızılören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Atar, verilen hizmetin çok faydalı olduğunu belirtirken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür etti.

“Mobil araç, farklı mahallelerde hizmet verecek”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Meram’ın tüm mahallelerinde ihtiyaçlara yönelik çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtirken, “Belediye olarak insanlarımızın taleplerine yönelik sosyal ihtiyaçlara da cevap verme gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda merkeze belirli mesafede bulunan mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın psikolojik destek, kanser taraması gibi hizmetleri alması zorlaşıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı uzman psikologlarımız, desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızla birebir ilgilenirken Diyanet’te görevli hocalarımız da kadınlarımıza dini sohbet gerçekleştiriyorlar. Ayrıca kanserde erken teşhisin önemine dikkat çeken eğitimler verilirken, farklı tarihlerde kadınlarımızı merkezde bulunan hastanelere getirerek kanser taraması yapılmasına vesile olacağız. İlki Kızılören’de gerçekleşen programımız farklı mahallelerimizde devam edecek” diye konuştu.