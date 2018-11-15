Meram'ın kadın üreticileri doğal ürünleriyle Melikşah Pazarı'nda

Konya'nın Meram ilçesinde, kırsal mahallelerdeki kadınların doğal ve yöresel ürünleri “Güneşin Işığı Kadının Emeği Meram Köyleri Melikşah Pazarı'nda” projesi” ile tezgahlardaki yerini aldı.

Yöresel ürünlerin ve üreticilerin desteklenmesi ve Meramlıların en doğal ürünlere kaynağında ilk elden ulaşmaları amacıyla organize edilen “Güneşin Işığı Kadının Emeği Meram Köyleri Melikşah Pazarı'nda projesi başladı. Üç gün sürecek programda Meram'ın kırsalında kalan mahallelerin doğal ürünleri Melikşah Pazarının tezgahlarında Meramlıları ve tüm Konyalıları bekliyor.

“Pazar, hem ekonomiye hem sağlığa hem istihdama katkı sunuyor”

Pazarın açılış programında konuşan Meram Belediyesi Başkan Vekili Seyhan Taşbaşı, son yıllarda tüm dünyada özelikle gıda ürünlerinde baş gösteren sıkıntıların temelinde, doğallıktan uzaklaşma olduğu hatırlattı. Bu süreçte doğal gıdaların, yöresel ürünlerin kıymetinin bir kez daha ortaya çıktığını ifade eden Taşbaşı, “Küresel iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek, gelecekte de sağlıklı nesiller yetiştirmenin bir gereği olduğu görülmektedir. Bilindiği gibi Konya ve Meram; bu konuda oldukça şanslıdır. Topraklarımızda yetişen sağlıklı ürünlerimiz adeta bir şifa kaynağıdır. Bölgemizdeki istihdamı da eklersek, ne kadar doğru bir iş yapıldığını anlamak oldukça kolay olacaktır. Meram İlçe Müdürlüğümüz tarafından; KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen 2017-2018 yıllarında Meram ilçesinin mahallelerinde sebze-meyve kurutma, paketleme ve pazarlama projesi hayata geçirilerek 300 önder kadın çiftçi ile ortaklaşa uygulanmıştır” diye konuştu.

“Kırsal kalkınmada en büyük yük bayanların üzerinde”

Oda olarak birçok proje yürüttüklerini belirten Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner ise, “14 köyümüzde 300 bayan çiftçimiz el emeği göz nuru yetiştirdiği ürünleri Konya'nın istifadesine sunarak hem bütçelerine hem sağlığa büyük katkı sağladılar” diye konuştu.

Yürüttükleri diğer projeler hakkında da bilgi veren Ataiyibiner, projelerine verdiği destekten dolayı Meram Belediyesine ve Başkan Toru'ya teşekkür etti.

Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazı Emrah Çerez ise yaptığı konuşmada, Meram'ın 40 bin dekarlık alanda ürettiği 215 bin ton sebze ve 8 bin dekarda ürettiği 10 bin ton meyve ile üretime önemli bir katkı sunduğunu hatırlattı.

İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Fevzi Tosun ise, tarımsal üretimde asıl yükü hanımların çektiğine işaret ederek bu önemli çalışmalar için bayan çiftçilere özellikle teşekkür etti.

Proje kapsamında pazar üç gün boyunca açık kalacak

Konuşmaların ardından katılımcılar açılışı yapılan pazarı gezdiler, ürünler hakkında bilgi alıp alışveriş yaptı. 15-16-17 Kasım tarihlerinde üç gün boyunca devam edecek Güneşin Işığı Kadının Emeği Meram Köyleri Melikşah Pazarı'nda en doğal ürünler müşterilerini bekliyor.

Düzenlenen projenin açılış törenine, Karatay Kaymakamı Selim Parlar, Meram Belediye Başkan Vekili Seyhan Taşbaşı, Konya Milletvekili 26. Dönem Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, AK Parti Meram İlçe Başkan Vekili Mehmet Emin Keçeciler, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Meram İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Emrah Çerez, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Fevzi Tosun, Meram Ziraat Odası Başkanı Ali Ataiyibiner , Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, Muhtarlar, üreticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.