Meramlı annelerden Lice'deki askerlere ev yemeği

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi'nin, ‘Ana Kucağından Peygamber Ocağına' projesinin son durağı Diyarbakır'ın Lice ilçesi oldu.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Meram Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında Meram'da hazırlanan anne yemekleri bu kez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Lice'de vatani görevini yapan Mehmetçikleri sevindirdi. Şehit Jandarma Teğmen Hüseyin Turan Üs Bölgesindeki askerlere moral ve motivasyonlarının artması amacıyla Bacıyan-ı Meram Kadın Girişimci Kooperatifinde hazırlanan anne yemekleri Meram Belediye Başkanı Fatma Toru tarafından ikram edildi. Böylece Şırnak'ta başlayan Ağrı, Çanakkale ve Tunceli ile devam eden proje Diyarbakır Lice ile son buldu.

Projenin son ayağı için düzenlenen ziyaret programına Meram Belediye Başkanı Fatma Toru'nun yanı sıra AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti. Başkan Toru ve beraberindekilerin programı Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve İl Jandarma Komutanı Mustafa Başoğlu ziyaretleri ile başladı. Heyet daha sonra Mehmetçikle buluşmak üzere, Şehit Jandarma Teğmen Hüseyin Turan Üs Bölgesine geçti.

“Küçücük bir üzüntünüz olsa bizim ciğerimiz yanıyor”

Annelerinin yerini tutmasa da Mehmetçiğe anne şefkatinde ve sıcaklığında yemekler getirerek onları sevindirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Toru askerlere seslenerek, “Meramlı annelerin içine sevgi ve şefkatlerini de koyarak kendi elleriyle yaptıkları yemekleri sizlere ikram ederek o sıcaklığı bir nebzede olsa sizlere yaşatmak istedik. Görevlerinizi en iyi şekilde yerine getiriyor, başarılı operasyonlara imza atıyorsunuz. Devletimizin milletimizin bekası için canınızı hiçe sayıyorsunuz. Bunun aileniz için ne demek olduğunu bir anne olarak en iyi anlayan insanlardan biriyim. Küçücük bir üzüntünüz olsa, bizim ciğerimiz yanıyor. Ancak, sizlerin sayesinde güven içinde yaşıyoruz. Bu güvenlikli ortam artarak devam edecektir inşallah” diye konuştu.

‘Ana Kucağından Peygamber Ocağına' projesine desteklerinden dolayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerine teşekkür eden Başkan Toru anne yemeklerini kendi elleriyle askerlere ikram etti.