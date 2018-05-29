Diğer
Kategoriler
29 Mayıs 2018 10:32

Meramlı kadınlara büyük fırsat

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi ve KOPSOGEP iş birliğiyle “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesi gerçekleştiriliyor.

Meramlı kadınlara büyük fırsat

29 Mayıs 2018 10:32


Meram Belediyesi ve Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) iş birliğiyle düzenlenen “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesi kapsamında Meramlı kadınlara eğitimler verilecek. 18-50 yaş arasındaki kadınlar, projeye katılım başvurusu yapacak ve değerlendirmeler sonucu 20 kadın, ev tekstili ve bebek giysileri üzerine eğitim alma hakkı kazanacak. Eğitimler, 776 saat ev tekstili ve 256 saat bebek giysileri üzerine olacakken projede, kadınların özgüvenlerinin sağlanmasına yönelik kişisel gelişim eğitimleri verilecek. Ayrıca kendi işlerini kurmak isteyenler ise girişimcilik eğitimleri alabilecek.


Meram Belediyesi Osmangazi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek eğitimler için teorik ve pratik eğitimlerin gerçekleştirileceği tekstil atölyesi kurulurken, üretilen tekstil ürünlerinin satışı Bacıyan-ı Meram Kadın Kooperatifi ile www.merammutlukadinlar.com üzerinden gerçekleştirilecek.



Başarılı olan kadınlar farklı şehirlerde iş yerlerini gezecek


“Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesinin ardından yapılacak sınavlarda başarılı olan 5 kursiyer farklı şehirlerdeki tekstil işletmelerine giderek incelemelerde bulunacaklar. Ayrıca projeye katılan kadınlar, katılım sertifikası alma hakkını elde edecek. Proje için başvuruların 5 Haziran’a kadar www.merammutlukadinlar.com üzerinden online olarak veya Meram Belediye Hizmet Binası’nda şahsen gerçekleştirilebileceği aktarıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
24
°
C
  • Salı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    23°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç