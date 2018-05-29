Meramlı kadınlara büyük fırsat

Meram Belediyesi ve Konya Ovası Projesi Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP) iş birliğiyle düzenlenen “Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesi kapsamında Meramlı kadınlara eğitimler verilecek. 18-50 yaş arasındaki kadınlar, projeye katılım başvurusu yapacak ve değerlendirmeler sonucu 20 kadın, ev tekstili ve bebek giysileri üzerine eğitim alma hakkı kazanacak. Eğitimler, 776 saat ev tekstili ve 256 saat bebek giysileri üzerine olacakken projede, kadınların özgüvenlerinin sağlanmasına yönelik kişisel gelişim eğitimleri verilecek. Ayrıca kendi işlerini kurmak isteyenler ise girişimcilik eğitimleri alabilecek.

Meram Belediyesi Osmangazi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek eğitimler için teorik ve pratik eğitimlerin gerçekleştirileceği tekstil atölyesi kurulurken, üretilen tekstil ürünlerinin satışı Bacıyan-ı Meram Kadın Kooperatifi ile www.merammutlukadinlar.com üzerinden gerçekleştirilecek.

Başarılı olan kadınlar farklı şehirlerde iş yerlerini gezecek

“Mutlu Kadın İle Sağlam Yarınlar” projesinin ardından yapılacak sınavlarda başarılı olan 5 kursiyer farklı şehirlerdeki tekstil işletmelerine giderek incelemelerde bulunacaklar. Ayrıca projeye katılan kadınlar, katılım sertifikası alma hakkını elde edecek. Proje için başvuruların 5 Haziran’a kadar www.merammutlukadinlar.com üzerinden online olarak veya Meram Belediye Hizmet Binası’nda şahsen gerçekleştirilebileceği aktarıldı.