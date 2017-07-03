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03 Temmuz 2017 12:05

Meramlı Karakartallar şampiyonadan kupayla döndü

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyespor bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Konya Karakartallar, amatör kulüpler arasında düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’ndan ikincilikle döndü.

Meramlı Karakartallar şampiyonadan kupayla döndü

03 Temmuz 2017 12:05


Kastamonu’da gerçekleşen finalde Karakartallar rakibi Samsun Kadıköyspor’a penaltı atışları sonucu mağlup olarak ikinci oldu. Normal süresi 0-0 tamamlanan maçta penaltılarda rakibine 4-3 mağlup olan Meram Belediyesporlu Karakartallar, ikincilik kupasını almaya hak kazandı.


Meram Belediye Başkanı Fatma Toru başarılı sporcuları tebrik ederken, “Meram Belediyesporlu sporcularımız daha önce olduğu gibi farklı branşlarda elde ettikleri başarılarla yine şehrimizi ve bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası’nda Meram Belediyespor bünyesindeki futbol takımımız Karakartallar, 110 takımın mücadele ettiği ligden ikincilikle dönmeyi başarmışlardır. Final karşılaşmasında penaltı atışları sonucu şampiyonluğu kaybeden takımımızla gurur duyuyor ve kendilerini, ailelerini, hocalarımızı tebrik ediyorum. Meram Belediyesi olarak sporun gençlerimiz üzerinde olumlu etkisini biliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da spora ve sporcuya hem maddi hem manevi katkılarımız devam edecektir” şeklinde konuştu.




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