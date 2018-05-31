Meramlı öğrenciler, 15 Temmuz ruhunu yerinde yaşıyorlar

Sınıf öğrencilerinin başkent Ankara’ya götürülmesine devam ediliyor.

Meram Belediyesi tarafından düzenlenen, ilçe genelinde öğrenim gören 11. Sınıf öğrencilerine yönelik, “15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesi kapsamında Ankara’ya götürülen öğrenciler 15 Temmuz ruhunu yerinde yaşıyorlar. Proje kapsamında Meram’da öğrenim gören 11. Sınıf öğrencileri YHT ile Ankara’ya götürülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Beştepe Millet Camii, 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Anıtkabir ve Ankara Kalesi’ni görme imkanı elde ediyorlar.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminin gençlerin zihninde sürekli diri tutulması adına gerçekleştirdikleri “15 Temmuz-Şanlı Direnişin Kalbine Gidiyoruz” projesinin yapılan gezilerle devam ettiğini ifade etti. Başkan Toru, “Meram’da öğrenim gören 11. sınıf öğrencilerimizin tamamını Yüksek Hızlı Tren’le Ankara’ya yolcu ediyoruz. Çünkü dinini, dilini, tarihini mukaddesatı uğruna vermiş olduğu mücadeleyi unutan, gençlerine aktaramayan toplumlar küresel güçlerin avı olmaya mahkumdurlar. Bizim 1000 yıllık kadim geçmişimizdeki mücadeleleri gençlerimize aktarmamız, bu mekanları göstermemiz lazım. Yaklaşık 4 bin 500 gencimize, demokrasinin iradesine karşı yapılan bu hain girişimini mekansal olarak ruhunu yaşatmak adına projemizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

“Biliyor musunuz? Cumhurbaşkanımızı gördüm”

Ankara gezisi dönüşünde öğrenciler, Ankara’da yaşadıkları duygu ve izlenimlerini kağıda döküyorlar. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ni ziyaretleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme imkanı bulan öğrencilerden biri mektubunda şu cümlelere yer verdi: “Şu an çok mutluyum. Düzenlediğiniz gezi ile tarihimizi ve darbe teşebbüsünün kalıntılarını yerinde gördük. Ve biliyor musunuz? Sayenizde Cumurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı gördük. Her şey için teşekkürler.”

Bir başka öğrenci ise gerçekleştirilen gezi ile vatanın değerini tekrar anladığını belirtirken mektubunda, “Bu gezi sayesinde bize bunları yaşatan Meram Belediyesi, kalplerde en güzel yerdedir” cümlelerine yer verdi.