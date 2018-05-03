Meramlı öğrencilerden vizyoner proje

’si olan Zeki Özdemir Anadolu Lisesi öğrenci ve eğitimcileri Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu ziyaret etti.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye 1.’si olan Zeki Özdemir Anadolu Lisesi öğrencileri Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban, AK Parti Meram Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı Halil İbrahim Erdal, Zeki Özdemir Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Ethem Turgut ve Proje Koordinatörü Enver Ekinci de yer aldı.

Meram’ın projeleri TÜBİTAK’ta yarıştı

Antalya’da gerçekleşen 49. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Proje Yarışması’nda bu yıl 12 bölgeden toplam 16.181 proje yer alırken, psikoloji dalında bölge birincisi olarak finale katılmaya hak kazanan Meram Zeki Özdemir Anadolu Lisesi öğrencileri Melek Güvercin ve Mehmet Polat Türkiye 1.’si oldular. Farklı bölgelerde 6 ilden 100 projenin yer aldığı sergide katılımcıların 15’ini Konya, 8’ini ise Meram oluşturdu. Yine ortaokullar seviyesinde 6 ilden 100 proje yer alırken Konya’dan 25, Meram’dan ise 13 proje yarıştı.

Projede koku hassasiyeti olan hamsterlar yer aldı

Türkiye 1.’si olan öğrenciler Melek Güvercin ve Mehmet Polat proje hakkında bilgi verirlerken amaçlarının koku hassasiyetine duyarlılıkları ve problem çözme kabiliyetleri olan hamsterları yararlı işlerde kullanmak olduğunu belirtti. Öğrenciler, köpeklerin giremediği dar alanlara hamsterların daha kolay ulaşabildiği ve verilen eğitimi uzun süre akıllarında tuttuğunu, ayrıca bakım maliyetlerinin ise daha düşük olduğu vb avantajlardan bahsettiler. Genç öğrenciler, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru’ya projeleri hakkında dijital ortamda sunum yaptılar.

“Her alanda başarılı öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor”

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise, Türkiye 1.’si olan öğrenci ve eğitimcileri tebrik ederken “Zeki Özdemir Anadolu Lisesi’ni ve Meram’ı temsil ettiniz. Bizim en önemli sermayemiz çocuklarımız ve gençlerimizden oluşan beşeri sermayemiz. Çocuklarımızın sosyal medya bağımlılığından kurtularak bu tür projelerde yer almaları oldukça önemli. Her alanda başarılı öğrenciler yetiştirmemiz gerekiyor. Bu anlamda Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Zeki Özdemir Anadolu Lisesi yöneticilerine, eğitimcilere ve ailelerimize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Başkan Toru, ziyaretin ardından öğrencilere çeşitli hediyelerde bulundu.