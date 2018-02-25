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25 Şubat 2018 13:28

Meyve üreticisine don riskine karşı sigorta uyarısı

Konya’nın Beyşehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ağralı, meyve üreticisini zirai don riskine karşı sigorta yaptırması konusunda uyardı.

Meyve üreticisine don riskine karşı sigorta uyarısı

25 Şubat 2018 13:28


Ağralı yaptığı açıklamada, yörede yaşayan meyve üreticisini muhtemel zirai don olayına karşı uyardı. Ağralı, "İçinde bulunduğumuz günler kış aylarının son günleri olmasına rağmen adeta baharı yaşamaktayız. Yaşanan iklim değişikliği meyvecilik açısında risk oluşturmaktadır. Yaşanan bahar havası neticesinde meyve ağaçlarının uyanması kuvvetle muhtemeldir. Isı düşmesi sonucu görülebilecek zirai don meyvecilik üretiminde verim kaybına ve telafisi zor gelir kayıplarına neden olabilir. Meyve üreticilerimizin bahçelerini Tarsim sigortası ile sigorta kapsamına almaları görülebilecek gelir kayıplarını telafi edecektir. Tarsim kapsamında sigortalama sürecinin 28 Şubat 2018 son tarih olduğunu üreticimize hatırlatmak istiyoruz. Üretmek için her türlü olumsuzluğa katlanarak mesaisini sürdüren fedakar, cefakar çiftçilerimize, bereketli, bol kazançlı bir sezon diliyorum" dedi.




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