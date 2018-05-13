Mezarlıkta yaralı bulunan Suriyeli genç hastanede öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında merkez Kartay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklık Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Suriye uyruklu İbrahim El Hadib (19) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde Mevlana Müzesi yakınındaki Üçler Mezarlığı’na girerek saklanan Suriyeli genç güvenlik kulübesinin önünde bayıldı. Yaralı genci fark eden mezarlık görevlisi Ümit Kartal, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılan genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaralı genci fark eden mezarlık görevlisi Ümit Kartal, “Bir bayan bağırdı bir kişiyi yaraladılar, diye bende kalktım. O şahısta buraya geldi, yere düştü. Bizde havlu falan yaptık ama ambulansla gitti. Yapanı görmedik biz yaralıyla uğraşıyorduk” şeklinde konuştu. Mezarlık ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.