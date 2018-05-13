Mezuniyet töreninde sağanak yağmura yakalandılar

dönem mezuniyet törenine katılan veliler ve öğrenciler, aniden bastıran sağanak yağmura yakalandı.

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi’nde 4. dönem mezuniyet törenine katılanlar aniden başlayan sağanak yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Beyşehir Belediyesi Mehteran Takımı’nın konseri sonrası etkili olan sağanak yağışa yakalanan protokol ve katılımcılar, ıslanmamak için şemsiye açıp oturdukları sandalyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Protokol, davetliler ve öğrenciler hızla fakültenin konferans salonuna koştu. Mezuniyet programı yağmur nedeniyle konferans salonunda devam etti.

Salondaki törende konuşan Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, Ali Akkanat Kampüsü’nde yine ömür boyu unutulmayacak bir mezuniyet töreninde bir araya geldiklerini vurgulayarak, "Öğrenci kardeşlerimiz okulumuzdan mezun oldular ve bundan sonraki süreçte çalışma hayatına geçecekler. Ülkemizin çeşitli noktalarında görev alacaklar. Onlara bu çalışma hayatlarında başarılar diliyorum. İlçemizin bir turizm elçisi olarak Beyşehir’i unutmayacaklarına da inanıyorum" dedi.

Ali Akkanat İşletme Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ali Acar ise, fakültenin bu yıl 4. dönem mezunlarını verdiğini belirterek, öğrencilerinin kampüsten ayrılmalarından dolayı buruk bir mutluluk yaşadıklarını dile getirdi. Acar, öğrencilere bundan sonraki meslek hayatında başarı temennisinde bulundu.

Okul birincisi öğrencinin yaptığı konuşma ve yaş kütüğüne plaketini çakmasının ardından törene katılan protokol, mezun öğrencilere belgelerini verdi. Öğrenciler ise mezuniyet sevincini keplerini havaya fırlatarak yaşadı.