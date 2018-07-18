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18 Temmuz 2018 16:39

MHP Akşehir ilçe teşkilatında istifa

Konya’nın Akşehir ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ilçe başkan yardımcısı Ramazan Doğan görevinden istifa etti.

MHP Akşehir ilçe teşkilatında istifa

18 Temmuz 2018 16:39


Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ramazan Doğan, MHP Akşehir ilçe teşkilatındaki görevinden istifa ettiğini duyurarak, “Makamlar geçicidir, görevler ölene dek devam eder. Baki olan bizim Milliyetçi, Ülkücü karakterimizdir. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin emrinde kutlu davamıza her zaman hizmetim devam edecektir. Büyük Türk Milletinin bekası adına üzerime düşen bütün görevleri yerine getirmeye devam edeceğim. Bırakmış olduğumuz makamdır. Vatan uğruna hizmetimiz devam edecektir. Bu güne kadar birlikte görev aldığım herkesten Allah razı olsun” dedi.




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