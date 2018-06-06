 » MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: “Çiftçimizin Yüzünü Güldüreceğiz”

Mustafa Kalaycı, 24 Haziran seçimleri öncesinde kendisine eşlik eden MHP İl Başkanı Murat Çiçek, İlçe Başkanı Muzaffer Duymuş, milletvekili adayları ve partililerle birlikte Beyşehir ilçe merkezinde seçim çalışmaları kapsamında Pazar yerini gezdi, pazarcı esnafıyla biraraya geldi. Kalaycı, Konya’nın tüm ilçelerinde olduğu gibi, Beyşehir’de de partisine yoğun bir teveccüh ve takdiri bizatihi yaşadıklarını dile getirdi. Beyşehirliler ile pazarcı esnafının kapalı Pazar yeri alanı talebi olduğunu ve en kısa zamanda bunun yapılmasının takipçisi olacağını belirten Kalaycı, Beyşehir’in gerek turizm, gerek tarım, gerekse savunma sanayisine üretim noktasında çok önemli bir bölge olduğuna vurgu yaptı.

"Çiftçimizi borç batağından kurtaracağız"

Tarım ve hayvancılığın merkezi olan Beyşehir ve bölgesiyle ilgili MHP’nin öncelikli hedefleri olduğundan da söz eden Mustafa Kalaycı, ekonomik sıkıntılar içerisindeki çiftçiyi borç sarmalından kurtaracak projeleri olduğunu belirtti.

Ekonomide 7 alanda yapısal reform gerektiğini savunuyoruz. Bunlardan birisi de tarım ve hayvancılık sektörü. Çiftçimiz gerçekten büyük zorluk içinde üretim yapmaya çalışıyor. Girdiler çok pahalı, mazot ve gübre pahalı. Diğer taraftan da ürün para etmiyor. Yani bugün 800 liraya arpa satarak, 900 liraya buğday satarak çiftçi masrafını bile çıkaramıyor. Bankalara çok borçlu. Bizim çiftçimize yönelik ve genel anlamda vatandaşımıza yönelik en önemli projelerimizden birisi de bu borç tuzağından, yüksek faiz tuzağından vatandaşımızı kurtarmak. Çiftçimizin Ziraat Bankası dışında da bankalara çok büyük borcu var. Onların Ziraat Bankası’na aktarılıp yapılandırılması suretiyle çiftçilerimizin faiz yükünün ve borcunun kısmen hafifletilmesi konusunda projemiz var, hazırlığımız var. Bu konuda inşallah çiftçimizi ve hayvancılıkla geçinen insanımızın yüzünü güldüreceğiz. Bu borç batağından onları kurtaracağız. Bugün baktığınız zaman hep tarlası, bahçesi, her şeyi ipotekli. Artık elinden çıkma noktasına gelmiş. Bizim ne yapıp, ne edip çiftçimizi, üreticimizi ayağa kaldırmamız lazım. Türkiye’yi kalkındırmak ve büyütmek istiyorsak, önce çiftçiden, tarımdan, hayvancılık sektöründen başlamamız lazım. İnşallah bu konuda da MHP olarak hazırlıklarımız var, meclis açıldıktan sonra bu konuyla ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için var gücümüzle çalışacağız. Çiftçimizin yüzünü de güldüreceğiz.”

“HDP Millet İttifakı’nın içinde”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Beyşehir ziyaretinde MHP seçim karargahının açılışında ve iftar programında da partililerle biraraya geldi.

Mustafa Kalaycı buradaki konuşmasında, Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin liderlerini eleştirdi. Millet İttifakı’nın her ne kadar 4 parti tarafından kurulmuş olsa da kendilerinin bu ittifakı “beş benzemez” diye tanımladıklarını vurgulayan Kalaycı, şu değerlendirmelere yer verdi: “Bu ittifakı kimler kurdu, açıkçası hepiniz tahmin ediyorsunuz. Biz ‘beş benzemez’ diyoruz. Her ne kadar dört parti bir ittifak kurmuşsa da HDP o ittifakın içindedir, özündedir. Zira bakınız, bu ittifaka dahil olan siyasi partilerin genel başkanları ve cumhurbaşkanı adayları ne yapıyorlar. Selahatttin Demirtaş’ı çıkarmak için çaba sarf ediyorlar. Kim bu Selahattin Demirtaş, halkımızı isyana kalkıştırmak için gayret göstermiş ve 53 vatandaşımızın şehit olmasına neden olmuştur. Ben şimdi soruyorum, gerek CHP’ye, gerek İyi Parti’ye, genel başkanlarına tabii ki, gerekse SP’ye. Bu şahıs bu Demirtaş PKK’nın siyasi uzantısı olan partinin eş başkanıydı biliyorsunuz ve diyordu ki ‘Apo’nun heykelini dikeceğiz’. Ben soruyorum işte şimdi bu ittifakta yer alan liderlere hep beraber mi dikeceksiniz?"

Mustafa Kalaycı, Beyşehir programının son bölümünde av tüfeklerinin önemli merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü’de de mahalle sakinleriyle buluştu.