MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin Karatay İlçe Seçim Bürosu açılışına katıldı. Burada konuşan Kalaycı, "MHP yarım asra varan şerefli mazisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bekası, Türk milletinin huzuru ve güvenliği için her zaman ön saflarda mücadele vermiştir. MHP, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin teminatıdır. MHP, Türk milletinin umududur. Allah’a şükürler olsun liderimiz Devlet Bahçeli’nin önderliğinde MHP, Türk milletinin vicdanında yer bulmuş, büyük takdir ve teveccüh kazanmıştır. İnanıyoruz ki, 24 Haziran seçimleriyle birlikte MHP çok güçlü bir şekilde TBMM’de yerini alacaktır" dedi.

"Cumhur İttifakı olarak hedeflerimiz büyük"

Cumhur İttifakı ile hedeflerinin büyük olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Büyük Türkiye’ye giden yol Cumhur İttifakı’ndan geçmektedir. 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı büyük bir başarıyla seçimden çıkacak, ilk turda Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan seçilecek ve milletvekili seçiminde de sayısal ve siyasal ağırlıklı olarak MHP çok güçlü bir şekilde TBMM’ye girecektir. Bizim hedeflerimiz var, MHP olarak yetiştirdiğimiz liyakatli kadrolarımız var. Yine ülkemizin geleceğine yönelik hedeflerimiz, vizyonumuz var. İnşallah Cumhur İttifakı’yla birlikte öncelikle Türkiye’yi lider ülke yapacak 2023 hedeflerimize ulaşacağız. Ardından da gerek Türk dünyasının gerek İslam coğrafyasının umutlarını gerçekleştireceğiz ve Alem-i Cihan’a İlayı Kelimetullah mührünü vuracağız inşallah. MHP güçlü olursa Türkiye güçlü olacaktır. MHP güçlü ise Türk milleti emin olacaktır. MHP güçlü ise hak, hukuk, adalet olacaktır. MHP güçlü ise lider ülke Türkiye inşallah inşa edilecektir” ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek ise konuşmasında, seçimlerde Konya’dan yüksek oranda oy alıp çok sayıca milletvekilini TBMM’ye göndereceklerini söyledi. Okunan duanın ardından Karatay İlçe Seçim Bürosu’nun açılış kurdelesi kesildi.