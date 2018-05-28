Darbeyle, terör örgütleriyle başaramadıklarını şimdi ekonomiden vurarak başarmak istiyorlar" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, partisinin Çumra ilçe teşkilatınca Sırçalı Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen iftar programı ve milletvekili aday tanıtım töreninde konuştu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla Türk ekonomisinin krize sokulmak istendiğini kaydeden Kalaycı, "Ekonomimizi çökertip kriz çıkarmak istiyorlar. Bu şekilde Türkiye’yi ele geçirmek istiyorlar. Uluslararası derecelendirme kuruluşları var biliyorsunuz. Standard & Poor’s (S&P) Şubat ayında raporunu açıkladı, puanını değiştirmedi. İkinci raporunu Ağustos ayında açıklayacağını söyledi. Bu arada erken seçim kararı alınca ne olduysa tekrar piyasaya çıktı ve Türkiye’nin notunu kırdı. O günden bu tarafa da döviz kuruyla oynayarak sıcak parayla faizle Türkiye’nin ekonomisini krize sokmak istiyorlar. Darbeyle başaramadıklarını terör örgütleriyle başaramadıklarını şimdi ekonomiden vurarak başarmak istiyorlar. Ama Allah’a şükürler olsun milletimiz her şeyi görüyor, başaramayacaklar. Türkiye’yi bölemeyecekler. Bin yıllık kardeşliğimizi bozamayacaklar, teminatı da Milliyetçi Hareket Partisi’dir" dedi.

“Artık istikrara kavuşuyoruz”

Yeni hükümet sistemiyle istikrara kavuşulacağını söyleyen Mustafa Kalaycı, Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için gece gündüz çalışacaklarını dile getirdi. Kalaycı şöyle konuştu:

"Yeni hükümet sistemiyle artık istikrara kavuşuyoruz, 5 yılda bir seçim olacak ve istikrarlı bir şekilde Türkiye hedeflerine doğru adım adım ilerleyecek. 24 Haziran seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı adı altında ittifak yaparak girmektedir. Bizim MHP olarak iki ana stratejimiz var. Birincisi, Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi için gecemizi gündüzümüze katıp çalışacağız. Allah’ın izniyle de birinci turda Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci ana stratejimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok güçlü bir şekilde yer almasını sağlamak. Bu anlamda da gecemizi gündüzümüze katarak inşallah çok sayıda milletvekiliyle TBMM’de yerimizi alacağız.”

"Teşkilatlarımız seçime hazır"

MHP İl Başkanı Murat Çiçek, teşkilatlarıyla birlikte seçime hazır olduklarını dile getirdi. Çiçek, "Konya’da 31 ilçemiz ve teşkilatımız 24 Haziran seçimleri için çalışıyor. Çumra İlçe Teşkilatımızın üye kayıtları ve tüm ilçelerimizin de aynı şekilde devam etmekte. Ve göreve geldiğimiz tarihten bugüne kadar özellikle üye kaydı noktasında ciddi bir artış olmuş vaziyette. Bu şunu gösteriyor, MHP’ye teveccüh var. 15 Temmuz hain darbe girişimi olduğu gece Genel Başkanımızın dik duruşu, feraseti ve devamında 7 Haziran Yenikapı ruhu ve sonraki süreçte 16 Nisan referandumu, en son Cumhur İttifakı’yla birlikte artık vatandaşımızda seçmenimizde MHP’nin önemini anlamakta ve bu ülkenin bir sigortası olduğunu kabul etmekte ve bu noktada MHP’ye destek vereceklerini ifade etmekte” şeklinde konuştu.

Programda milletvekili adayları tanıtılarak fotoğraf çektirildi.