Seçim çalışmalarını sürdüren MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, milletvekili adayları ve partililerle birlikte Konya Ticaret Odasını (KTO) ziyaret ederek KTO Başkanı Selçuk Öztürk ile görüştü.

“Yedi ayrı alanda yapısal reformların gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık”

Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Türkiye’nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, buna rağmen ekonomide geçen yıl yüzde 7.4 büyüme gerçekleştiğini ifade ederek, “İhracatta da önemli artışlarımız söz konusu. Konya olarak da bu katkıyı sağlıyoruz. Tabii sorunlarımız yok mu, sorunlarımız da var. Özellikle cari açık sorunu, işsizlik, enflasyon sorunu Bunlara yönelik olarak da bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak hazırlıklarımız var. Biz öncelikli gündem olarak önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve geçeceğimiz önümüzdeki dönem ekonomi olması gerektiğini düşünüyoruz. Yedi ayrı alanda da yapısal reformların gerçekleştirilmesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah önümüzdeki dönem bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılması için mecliste girişimimizi söyleyeceğiz. Bunlar kabaca baktığımız zaman vergi reformu, harcama reformu, üretimin artırılması, ithalat bağının azaltılmasına yönelik reform, yurt dışı tasarrufların yatırımlarının artırılması konusunda reform, tabii ki tarım ve hayvancılık sektörüyle ilgili reform ve işgücü piyasası, çalışma hayatıyla ilgili reform. Bunların öncelikle ele alınması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

KTO Başkanı Selçuk Öztürk ise, “Bu cari açığı sağlıklı bir şekilde finanse edemediğimizde hem yüksek kur, hem yüksek faiz denklemiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çözüm de az önce söylediğiniz gibi yapısal reformları biran önce yapmaktan geçiyor. Ümit ediyoruz ki 24 Haziran’dan sonra bu yapısal reformlar bir an önce hayata geçer ve Türkiye bu yüksek faiz, yüksek kur denkleminden kurtulur diye ümit ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Esnafın vergi ve prim yükünün düşürülmesi lazım”

Mustafa Kalaycı, çalışmalar kapsamında Konya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı (KONESOB) Muharrem Karabacak’ı da ziyaret etti. Başkan Karabacak, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, “İnşallah önümüzdeki süreç ümmetin adına da önemli bir sonuçla neticelenir” dedi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak esnafı hem toplumun temeli hem de ekonominin temeli olarak gördüklerini kaydeden MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, “Esnaf ve sanatkarlarımıza yönelik olarak da yürüttüğümüz meclis çalışmalarında olsun diğer ortamlarda olsun sürekli bu kesimin sorunlarının ortadan kaldırılması konusunda çaba sarf ettik. Başta biz diyoruz ki esnafın vergi ve prim yükü yüksek. Özellikle küçük esnafımızın o primi ödemesi mümkün değil. 600-700 lira aylık prim ödemek mümkün değil bu konuda biz daha öncede hep ifade ettik, bu vergi ve prim yükünün düşürülmesi lazım. Emeklilikte de yine bir mağduriyet yaşıyor esnafımız. Esnaf BAĞKUR’lular, bu konuda da yine bir eşitlik getirilmesi gerekir. Emekli aylıklarıyla ilgili bir eşitlik getirilmesi gerekir. Ödenen prime göre, hizmet yılına göre doğru bir aylık bağlayacak sistemi oluşturmak gerekiyor” dedi.

“Esnafımızı koruyacak bir anlayışla bu düzenleme mutlaka gözden geçirilmeli”

AVM yasası ile ilgili de konuşan Kalaycı, “Tabii ki en önemli konulardan birisi de dilimizden düşürmediğimiz AVM yasası. Esnafımızın istediği kapsamda değil şu anda. Özellikle bu AVM’ler olsun, zincir marketler olsun, ki bazı illerimizde bağlı belediye işletmeleri esnafımızı yok etme noktasına götürüyor. Zincir marketin, bir AVM’nin açıldığı yerde bunun tekrar düzenlenmesi gerekiyor. AVM yasasının esnafımızı koruyacak şekilde, onu nereye açılabileceği gibi AVM’ler şehir dışı olması lazım. Zincir marketlerin de nasıl açılabileceği kurallara bağlanmalı. Esnafımızı koruyacak bir anlayışla bu düzenleme mutlaka gözden geçirilmeli” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı sırayla Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Muhtarlar Derneğini de ziyaret etti.