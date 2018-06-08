MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Kulu’da ziyaretlerde bulundu

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, İl Başkanı Murat Çiçek, İlçe Başkanı Murat Toklucu ve partililer ile birlikte İlçe Jandarma Garnizon Komutanı Mustafa Erkaraman, Kulu Kaymakamı Mehmet Uğur Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan Ahmet Kaymak, Tapu Müdürü Sevgi Tuğ, İlçe Seçim Müdürü Ali Satıcı, Nüfus Müdürü Metin Canol, Adliye Yazı İşleri Müdürü, İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ali Sami Çetin, Belediye Başkanı Ahmet Yıldız, Emniyet Müdür Vekili İsmail Orhan, Gazi ve Şehitler Derneği Başkanı Mustafa Erdoğan’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerin ardından MHP İlçe Teşkilatında açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "MHP olarak, emniyet teşkilatı mensuplarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi konusunda taahhüdümüz var, projemiz var. İnşallah polislerimize 3600 ek göstergeyi verecek düzenlemeyi önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Ayrıca polislerimizin 40 saati aşan sürelerine yönelik fazla mesai alabilmelerine imkan tanıyacağız. Yine silahlı kuvvetlerimiz bünyesinde çalışan o kahraman uzmanlarımızla ilgilide MHP olarak taahhüdümüz var. Uzman erbaşlarımızı kadroya alıp özlük haklarını, mali ve sosyal haklarını inşallah iyileştireceğiz. Adliye çalışanlarına yönelik olarak da vaatlerimiz var. Mübaşir, infaz koruma memuru diğer tüm adliye çalışanlarının özlük haklarının iyileştirilmesi için projemiz var. O konuda da inşallah önümüzdeki süreçte bunu gerçekleştireceğiz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, ardından MHP İlçe Teşkilatının verdiği iftar programına katıldı.